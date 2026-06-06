Quatro suspeitos armados assaltam homem durante encontro para compra de carro e fogem com milhares de euros

Há 1h e 58min

Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos que justificassem assistência hospitalar

Um homem foi vítima de um assalto no concelho da Moita, distrito de Setúbal, durante num encontro previamente combinado para a compra de uma viatura.

O incidente ocorreu cerca das 17:00 desta sexta-feira, junto ao cruzamento da Rua João Ângelo com a Rua Luís de Camões na Baixa da Banheira.

A vítima foi abordada por quatro suspeitos. Os assaltantes roubaram um fio de ouro avaliado em cerca de 1.500 euros, 4.500 euros em numerário e diversos documentos pessoais. A vítima encontrava-se na posse da quantia em dinheiro por estar a negociar a aquisição de um automóvel.

Apenas um dos suspeitos tinha o rosto descoberto, enquanto os restantes atuaram encapuzados. Um dos assaltantes tinha uma arma de fogo, utilizada para intimidar a vítima durante o roubo.

Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos que justificassem assistência hospitalar.

As autoridades estão a investigar o caso e a tentar identificar os autores do assalto.