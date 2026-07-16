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Dupla armada ataca homem e foge com Rolex de 35 mil euros na Avenida da Liberdade, em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 27min
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Após o roubo, os autores colocaram-se em fuga numa scooter

Um homem foi vítima de um roubo com recurso a violência física, na noite desta quarta-feira na Avenida da Liberdade, em Lisboa. 

O crime ocorreu cerca das 22:30, quando dois suspeitos, que circulavam numa mota, abordaram a vítima e, através de coação física, conseguiram apoderar-se de um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de 35 mil euros.

Após o roubo, os autores colocaram-se em fuga numa scooter, desconhecendo-se, para já, o seu paradeiro.

O caso foi comunicado às autoridades, que investigam a ocorrência e procuram identificar os responsáveis pelo assalto.

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Temas: Assalto Rolex Avenida da Liberdade Roubo Fuga
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Crime e Justiça

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