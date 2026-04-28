Dupla assalta ourivesaria em Almada à mão armada. Mulher ficou ferida 

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Durante o assalto, uma mulher sofreu ferimentos provocados por estilhaços de vidro

Uma ourivesaria em Almada, distrito de Setúbal, foi alvo de um roubo à mão armada na tarde desta terça-feira.

A TVI e CNN Portugal sabem que o assalto ocorreu quando dois suspeitos, vestidos de negro e encapuzados, entraram no estabelecimento e ameaçaram quem estava presente com recurso a uma espingarda.

Os suspeitos subtraíram diversas peças em ouro, estando o prejuízo estimado em cerca de 10 mil euros.

Após o crime, os assaltantes colocaram-se em fuga numa viatura, desconhecendo-se, para já, o seu paradeiro.

Durante o assalto, uma mulher sofreu ferimentos provocados por estilhaços de vidro, tendo sido transportada para o hospital Garcia de Orta.

A Polícia Judiciária foi acionada para tomar conta da investigação por estarem envolvidas armas de fogo.