Dupla assalta ourivesaria em Almada à mão armada. Mulher ficou ferida 

Durante o assalto, uma mulher sofreu ferimentos provocados por estilhaços de vidro
Uma ourivesaria em Almada, distrito de Setúbal, foi alvo de um roubo à mão armada na tarde desta terça-feira.
A TVI e CNN Portugal sabem que o assalto ocorreu quando dois suspeitos, vestidos de negro e encapuzados, entraram no estabelecimento e ameaçaram quem estava presente com recurso a uma espingarda.
Os suspeitos subtraíram diversas peças em ouro, estando o prejuízo estimado em cerca de 10 mil euros.
Após o crime, os assaltantes colocaram-se em fuga numa viatura, desconhecendo-se, para já, o seu paradeiro.
Durante o assalto, uma mulher sofreu ferimentos provocados por estilhaços de vidro, tendo sido transportada para o hospital Garcia de Orta.
A Polícia Judiciária foi acionada para tomar conta da investigação por estarem envolvidas armas de fogo.