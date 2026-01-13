Lisboa: Homem assaltado com arma de fogo. GPS permitiu recuperar bens roubados 

Daniela Rodrigues
Há 2h e 41min
Assalto (arquivo)

Até ao momento, não há registo de detenções

Um homem foi vítima de um roubo com recurso a arma de fogo na madrugada desta terça-feira, apurou a CNN Portugal. 

A vítima foi ameaçada com uma arma de fogo por três suspeitos, que se faziam transportar em dois motociclos. Os indivíduos subtraíram o motociclo e o capacete pertencentes à vítima, colocando-se de imediato em fuga.

Foram desencadeadas diligências policiais, tendo sido possível, através da localização GPS, localizar o motociclo e o capacete abandonados numa artéria próxima. Os bens foram recuperados.

Até ao momento, não há registo de detenções, mantendo-se as autoridades a desenvolver esforços para identificar e localizar os suspeitos. O caso está a ser investigado.

Temas: Assalto Lisboa Gps

Crime e Justiça

PSP identificou 56 alojamentos ilegais ocupados por 900 estrangeiros no Porto no ano passado

Há 7 min

Lisboa: Homem assaltado com arma de fogo. GPS permitiu recuperar bens roubados 

Há 2h e 41min

"Estou perfeitamente inocente": Pedro Frazão nega ter difamado José Manuel Pureza e justifica-se com formação cristã

Ontem às 17:44

Roubou, agrediu e ameçou os pais ao longo de dois meses. Acabou detida pela PSP em Oeiras

Ontem às 17:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

11 jan, 20:12

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Ontem às 07:07

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00