Lisboa: Homem assaltado com arma de fogo. GPS permitiu recuperar bens roubados 

Um homem foi vítima de um roubo com recurso a arma de fogo na madrugada desta terça-feira, apurou a CNN Portugal.

A vítima foi ameaçada com uma arma de fogo por três suspeitos, que se faziam transportar em dois motociclos. Os indivíduos subtraíram o motociclo e o capacete pertencentes à vítima, colocando-se de imediato em fuga.

Foram desencadeadas diligências policiais, tendo sido possível, através da localização GPS, localizar o motociclo e o capacete abandonados numa artéria próxima. Os bens foram recuperados.

Até ao momento, não há registo de detenções, mantendo-se as autoridades a desenvolver esforços para identificar e localizar os suspeitos. O caso está a ser investigado.