Casa assaltada no centro de Lisboa. Suspeitos levaram meio milhão de euros em dinheiro e joias

Há 1h e 15min

Caso está a ser investigado pelas autoridades

Uma mulher de 92 anos foi esta terça-feira vítima de um furto em residência na Calçada Salvador Correia de Sá, em Lisboa.

Os suspeitos, ainda não identificados, terão entrado na casa através do arrombamento de uma janela. Já no interior da residência, os suspeitos subtraíram diversas joias avaliadas em cerca de 400 mil euros, bem como aproximadamente 100 mil euros em numerário.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades policiais, que procuram identificar os autores do crime e apurar todas as circunstâncias do furto.

Até ao momento, não há detenções.