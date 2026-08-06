Assalto a residência em Lisboa rende mais de meio milhão de euros em dinheiro e joias. Suspeitos utilizaram o método da chave falsa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 7min
Polícia
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A investigação procura agora identificar os autores do furto e apurar as circunstâncias em que o crime foi cometido

Um furto numa residência, em Lisboa, resultou no desaparecimento de centenas de milhares de euros em dinheiro, joias e artigos de luxo.

A TVI e CNN Portugal sabem que os suspeitos terão entrado na habitação recorrendo ao método de chave falsa, sem sinais de arrombamento.

Do interior da residência foram furtados 60 mil euros em numerário, 10 mil dólares, ouro e joias avaliadas em cerca de 500 mil euros, além de 10 malas de luxo das marcas Dior e Louis Vuitton, cujo valor ainda não foi contabilizado.

A investigação procura agora identificar os autores do furto e apurar as circunstâncias em que o crime foi cometido. Até ao momento, não há informação sobre suspeitos detidos.

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Temas: Assalto Lisboa Residência Dinheiro Joias
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