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Dezenas de telemóveis e acessórios roubados de loja em Guimarães

Agência Lusa , WL
Há 48 min
Telemóvel (Pexels)
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Assaltantes estavam armados

Dezenas de telemóveis e acessórios foram roubados hoje de uma loja em Guimarães por dois suspeitos armados, sendo este o terceiro assalto a estabelecimentos de aparelhos eletrónicos na região nas últimas semanas, avançaram à Lusa fontes policiais.

O roubo ocorreu numa loja do comércio local de Guimarães, no distrito de Braga, tendo sido levados “cerca de 30 aparelhos eletrónicos” por dois homens, que traziam consigo uma arma de fogo, adiantou fonte do Comando Nacional da PSP.

Como o assalto envolveu o uso de armas de fogo, a investigação transitou para a Polícia Judiciária (PJ), acrescentou a mesma fonte, referindo que o alerta foi dado às 10:45.

Segundo uma outra fonte policial contactada pela Lusa, este é o terceiro assalto a lojas de telemóveis em Guimarães nas últimas semanas, o que está a causar “algum alarme social junto da população”.

O caso vai agora ser investigado pela PJ.

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Temas: Assalto Guimarães Telemóveis
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