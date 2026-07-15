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Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 9min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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Três suspeitos puseram-se em fuga após episódio de luta com militar

Um militar da GNR sofreu ferimentos ligeiros ao tentar impedir um assalto a uma habitação na zona da Calçadinha, em Elvas, no distrito de Portalegre, esta quarta-feira, revelou à agência Lusa fonte daquela força de segurança.

A fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que o incidente aconteceu cerca das 13:00, tendo o militar, que foi agredido, sido assistido no Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

Segundo a GNR, o militar, pertencente ao Comando Territorial de Portalegre, “estava fora de serviço” quando se apercebeu de um assalto na casa ao lado, onde na altura não estava ninguém, e “envolveu-se em confrontos físicos” com os três homens que assaltavam a residência.

Os três homens puseram-se depois em fuga num veículo que estava estacionado nas proximidades, onde se encontrava outro suspeito, adiantou.

Está ainda a ser apurado o valor dos bens furtados, acrescentou a fonte da guarda.

A GNR está a investigar o caso.

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Temas: Assalto GNR Agressão
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