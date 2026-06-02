Assalto à mão armada a carrinha de valores em plena luz do dia em Lisboa rende 50 mil euros

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Vigilante foi surpreendido pelas costas por um suspeito armado com um revólver

Uma carrinha de transporte de valores da empresa de segurança ESEGUR foi alvo de um assalto à mão armada na tarde desta terça-feira, na Rua Vale Formoso de Cima, em Lisboa.

O incidente ocorreu pelas 13:45, quando um vigilante foi surpreendido pelas costas por um suspeito armado com um revólver. Sob ameaça, a vítima foi obrigada a entregar dois sacos que continham cerca de 50 mil euros em dinheiro.

O assaltante atuava em conjunto com um segundo suspeito, que o aguardava num motociclo nas proximidades. Após se apoderarem do dinheiro, ambos colocaram-se em fuga em direção à zona do Parque das Nações.

Não há registo de feridos na sequência da ocorrência.

As circunstâncias do crime e o valor exato roubado continuam a ser apurados. A Polícia Judiciária foi contactada para investigar o caso.