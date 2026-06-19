Jogadores de póquer surpreendidos por homens armados conseguem travar assalto

Há 1h e 32min

Os suspeitos entraram na habitação com o objetivo de roubar os participantes do jogo, mas a tentativa acabou por não ter sucesso

Dois homens munidos com uma arma de fogo tentaram assaltar, na madrugada desta sexta-feira, seis homens que se encontravam a jogar póquer a dinheiro no interior de uma residência em Famões, no concelho de Odivelas, na Área Metropolitana de Lisboa.

Os suspeitos entraram na habitação com o objetivo de roubar os participantes do jogo, mas a tentativa acabou por não ter sucesso. Por motivos ainda por esclarecer, os assaltantes abandonaram o local sem conseguirem concretizar o roubo.

Não há registo de feridos na sequência da ocorrência. As autoridades foram acionadas e encontram-se a desenvolver diligências para identificar e localizar os autores da tentativa de assalto.