Assalto à mão armada a dependência do Novo Banco. Suspeito em fuga

Agência Lusa , AM
26 dez 2025, 12:17
GNR (imagem Getty)

Ainda não foi apurada a quantia de dinheiro levada

A dependência do Novo Banco em Almeirim, no distrito de Santarém, foi assaltada à mão armada esta sexta-feira, estando o suspeito em fuga, confirmou à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém.

Segundo a mesma fonte, o assalto ocorreu por volta das 09:20 e foi realizado por um homem que utilizou uma arma de fogo.

“Estamos a tentar localizar o suspeito neste momento”, afirmou a fonte, adiantando que ainda não foi possível apurar a quantia de dinheiro levada.

A GNR está a recolher imagens para tentar identificar o autor do crime e aguarda a confirmação da Polícia Judiciária, que deverá assumir a investigação.

Temas: Assalto Almeirim Santarém Fuga Gnr

