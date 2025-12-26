Assalto à mão armada a dependência do Novo Banco. Suspeito em fuga

26 dez 2025, 12:17

Ainda não foi apurada a quantia de dinheiro levada

A dependência do Novo Banco em Almeirim, no distrito de Santarém, foi assaltada à mão armada esta sexta-feira, estando o suspeito em fuga, confirmou à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém.

Segundo a mesma fonte, o assalto ocorreu por volta das 09:20 e foi realizado por um homem que utilizou uma arma de fogo.

“Estamos a tentar localizar o suspeito neste momento”, afirmou a fonte, adiantando que ainda não foi possível apurar a quantia de dinheiro levada.

A GNR está a recolher imagens para tentar identificar o autor do crime e aguarda a confirmação da Polícia Judiciária, que deverá assumir a investigação.