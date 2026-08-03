Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Há 1h e 3min

A vítima, de 45 anos, não sofreu ferimentos e não necessitou de tratamento hospitalar

Três mulheres são suspeitas de furtar vários artigos de um supermercado Auchan, no Porto, e de agredir a responsável pelo estabelecimento para conseguirem abandonar o local com os produtos.

O caso aconteceu pelas 21:05 de domingo, na loja situada na Rua Fernandes Tomás, já perto da hora de encerramento.

Segundo a PSP, as suspeitas, com idades aparentes entre os 25 e os 30 anos, retiraram diversos artigos sem os pagar. Quando a responsável pelo supermercado tentou impedir que abandonassem a loja com os bens, duas das mulheres agrediram-na para garantir a fuga e manter na sua posse os produtos furtados.

A vítima, de 45 anos, não sofreu ferimentos e não necessitou de tratamento hospitalar.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso.