Médico assaltado e ameaçado com arma branca durante consulta em Ourém

Há 41 min

Assalto ocorreu num momento em que o médico se encontrava sozinho no Centro Clínico de Ourém

O diretor clínico do Centro Clínico de Ourém, Duarte Santos, foi vítima de um assalto com recurso a arma branca nas instalações da unidade de saúde situadas no centro de Ourém.

A TVI e a CNN Portugal sabem que tudo aconteceu por volta das 12:30, quando um homem entrou no espaço e solicitou atendimento. Já no interior do gabinete, o suspeito terá alterado o comportamento, exibindo uma faca e exigindo dinheiro sob ameaça.

Perante a intimidação, o suspeito terá conseguido apoderar-se de cerca de 200 euros em numerário que se encontravam numa gaveta da secretária, obrigando ainda o médico a permanecer imóvel durante alguns instantes antes de abandonar o local.

O assalto terá ocorrido num momento em que o responsável se encontrava sozinho nas instalações.

Apesar da gravidade da situação, não houve registo de feridos. Até ao momento, o autor do assalto não foi identificado nem detido.