Número de pedidos de asilo recua 37% em 2025 em Portugal

Agência Lusa , WL
Há 2h e 0min
AIMA (Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Portugal recebe 0,2% no total dos pedidos no universo composto pela União Europeia e países associados Schengen

O número de pedidos de asilo em Portugal recuou 37% em 2025 face ao ano anterior, segundo dados hoje divulgados pela Agência da União Europeia para o Asilo, que destaca o baixo fluxo.

Segundo o mais recente relatório sobre asilo na União Europeia (UE), o número de pedidos de asilo caiu de 2.797 para 1.763 e os três principais países de origem dos requerentes de proteção internacional em Portugal foram, no ano passado, Colômbia (14%), China (10%) e Angola (9%).

Portugal recebe 0,2% no total dos pedidos no universo UE+ (os 27 Estados-membros e países associados Schengen - Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein).

Em dezembro de 2025 havia 8.730 processos pendentes, 94% mais do que no mês homólogo (4.510), enquanto as decisões de primeira instância recuaram 24% de 641 para 488.

A Agência da UE para o Asilo (EUAA, na sigla inglesa) refere ainda que foi concedido o estatuto de asilado a 288 pessoas em 2025, uma subida de 4.014% face a 2024 (sete), na sua maioria afegãos (42%), sírios (13%) e eritreus (5%), enquanto as decisões negativas recuaram 69% de 633 para 134, na sua maioria relativas a cidadãos da China (18%), Guiné-Conacri e Gâmbia (11% cada).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A EUAA destaca ainda que Portugal ainda não transpôs as alterações à legislação relativa à ativação do Pacto sobre Migração e Asilo, não tendo ainda sido publicado qualquer projeto de lei.

No entanto, o relatório assinala que, no final de 2025, o Governo lançou consultas públicas sobre uma reforma legislativa para reestruturar a detenção e as medidas alternativas à detenção para efeitos de retorno, e para centralizar as competências em matéria de retorno na Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia de Segurança Pública.

Ao longo de 2025, o país preparou-se para a aplicação do Pacto Migratório, que entra em vigor no próximo dia 12, nomeadamente com a contratação pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) de pessoal adicional e introduzindo melhorias nos fluxos de trabalho, novos modelos e ferramentas digitais, “o que contribuiu para reduzir os tempos de tomada de decisão e garantir o cumprimento dos prazos legais nos diferentes procedimentos”.

Em fevereiro de 2025, refere a EUAA, o procedimento para a apresentação de pedidos subsequentes de proteção internacional foi alterado, introduzindo regras mais claras para garantir uma maior eficiência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No que se refere ao acolhimento de requerentes de proteção, a agência refere o aumento da capacidade dos centros de acolhimento, incluindo unidades residenciais especializadas para menores não acompanhados, havendo ainda mecanismos de monitorização e avaliação do cumprimento das normas de acolhimento e dos indicadores de qualidade.

Em fevereiro de 2025, foi autorizada a construção de dois novos centros de instalação temporária para cidadãos de países terceiros no âmbito da triagem, do procedimento de asilo na fronteira e do procedimento de retorno na fronteira.

No total dos países UE+, e pelo segundo ano consecutivo, o número de pedidos de proteção internacional diminuiu para um total de 800 mil, em 2025, o que a EUAA atribuiu a fatores como desenvolvimentos políticos em países de origem fundamentais, como a Síria, e à cooperação europeia com países parceiros, o que reduziu a mobilidade ao longo das rotas migratórias para a Europa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Asilo Refugiados Migrações
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

Há 34 min

Prova de Matemática do 4.º ano já tem nova data após a greve

Há 57 min

Concurso para 200 guardas prisionais abriu e traz novidade: idade mínima de candidatura passa para os 18 anos

Há 1h e 37min

Número de pedidos de asilo recua 37% em 2025 em Portugal

Há 2h e 0min
Mais País

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Ontem às 14:28

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Ontem às 17:27
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

Elon Musk está prestes a atingir um nível de riqueza estratosférico. Dava para comprar três vezes Portugal

Ontem às 12:46

Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Hoje às 07:28

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Ontem às 09:40

Boas notícias: há muito mais sardinha no mar

Ontem às 17:56