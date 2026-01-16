Inspetor da ASAE que disparou sobre amante da mulher sai em liberdade mas fica em casa com pulseira eletrónica

Daniela Rodrigues
Há 52 min
Cristiano Santos

Suspeito vai ficar em prisão domiciliária na sua residência até ao julgamento

O inspetor da ASAE que foi detido na terça-feira após disparar contra um homem por motivos passionais foi libertado esta sexta-feira, mas vai ter de ficar em prisão domiciliária, determinou o Tribunal de Leiria.

Presente a tribunal nesta sexta-feira, o suspeito, que é também presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, viu ser-lhe aplicada a medida de coação de vigilância eletrónica, que terá de cumprir na casa onde reside até ao julgamento.

Cristiano Santos foi detido pela PSP depois de ter disparado a arma de serviço contra um homem, que acabou por ser atingido no braço.

De acordo com informações avançadas pela TVI e CNN Portugal, o incidente terá tido motivações passionais, uma vez que a vítima seria alegadamente amante da mulher do inspetor da ASAE.

A vítima foi prontamente assistida e transportada para o Hospital de Leiria, onde já recebeu alta hospitalar. 

A Polícia Judiciária continua a investigar o caso.

Temas: ASAE Inspetor da ASAE Cristiano Santos Crime passional Amante

Crime e Justiça

