ASAE instaura 17 processos de contraordenação em lojas de perfumaria e cosmética

Agência Lusa , AM
Há 23 min
Operação Make-Up

Foram fiscalizados 121 operadores económicos nesta operação

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou que instaurou 17 processos de contraordenação no âmbito da Operação Make-Up, dirigida a estabelecimentos de perfumaria, cosmética e similares, relativos às regras de venda.

Esta operação de fiscalização foi de âmbito nacional e tinha como objetivo "verificar o cumprimento das normas legais relativas à afixação e cobrança de preços, visando a prevenção e repressão do crime de especulação de preços" nestes estabelecimentos, explicou a ASAE, em comunicado.

Foram fiscalizados 121 operadores económicos nesta operação, realizada através das Unidades Regionais da ASAE, tendo sido instaurados 17 processos de contraordenação.

As principais infrações detetadas foram o "incumprimento das regras relativas ao anúncio de venda com redução de preços, a violação das normas aplicáveis às promoções, a falta de envio à entidade competente, no prazo legal de 15 dias, do original da folha de reclamação, a prática de ações enganosas, entre outras irregularidades", detalhou a autoridade.

Na fiscalização, a ASAE avaliou o cumprimento das disposições legais, como a transparência da informação prestada, a correta afixação de preços e a conformidade entre os valores publicitados e os valores efetivamente cobrados aos consumidores.

Temas: Asae Contraordenações Operação Make-Up

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