ASAE instaura 42 processos de contraordenação a agências de viagens e turismo

Agência Lusa , SM
Há 37 min
Apreensão ASAE

Foram fiscalizados, no total, 626 operadores económicos do setor das agências de viagens, por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 626 operadores económicos do setor das agências de viagens, tendo instaurado 42 processos de contraordenação, devido, sobretudo, ao “incumprimento de requisitos legais”, segundo um comunicado.

A entidade, no âmbito do balanço das operações desenvolvidas em 2025, procedeu a uma “fiscalização periódica da atividade das agências de viagens e turismo” em todo o país “para avaliar o cumprimento da regulamentação aplicável ao setor”, nomeadamente “requisitos de registo, garantias e seguros obrigatórios, informações pré‑contratuais disponibilizadas aos consumidores e demais obrigações inerentes ao exercício da atividade”, tanto em lojas físicas como na oferta ‘online’.

De acordo com a ASAE, como resultado desta ação, “foram fiscalizados 626 operadores económicos com a instauração de 42 processos de contraordenação, infrações que incidiram sobretudo sobre o incumprimento de requisitos legais essenciais ao exercício da atividade”.

Entre as principais infrações, destacam-se a “falta de inscrição no RNAVT - Registo Nacional de Agências de Viagens e Turismo”, o início da prestação de serviços “sem mera comunicação prévia”, bem como “a falta de prestação das garantias” e ausência do livro de reclamações eletrónico.

“A fiscalização no setor das agências de viagens e turismo é determinante para reforçar a confiança no setor turístico nacional e garantir a leal concorrência entre operadores económicos, pelo que a ASAE continuará a desenvolver operações neste setor em prol da segurança dos consumidores”, rematou.

Temas: ASAE Agências de viagens e turismo Contraordenações Processos

Crime e Justiça

ASAE instaura 42 processos de contraordenação a agências de viagens e turismo

Há 37 min

Apanhado em casa com 27 mil doses de droga. PSP apreendeu ainda uma espingarda e vários telemóveis e eletrodomésticos

Há 39 min

Operação Marquês. Ex-assessor disse não saber se Sócrates foi pago para influenciar após sair do Governo

Há 44 min

BE quer ouvir com "caráter de urgência" MAI sobre violência policial na esquadra do Rato

Há 47 min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Hoje às 10:49

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32

Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Ontem às 16:27