Espaços de massagens em Loulé investigados por suspeitas de lenocínio

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Operação da ASAE levou à abertura de três processos-crime

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) detetou indícios da prática de lenocínio em vários estabelecimentos que anunciavam "a prestação de serviços de massagens de relaxamento e desportiva" no concelho de Loulé.

Durante a operação de prevenção criminal, que tinha como objetivo o "combate a práticas ilícitas no setor dos serviços de bem-estar e massagens", foram identificados "fortes indícios" da prática do crime de lenocínio, que consiste em facilitar ou explorar a prostituição de outra pessoa.

Através de comunicado, a ASAE aponta que, na sequência da investigação, foram instaurados três processos-crime por suspeitas dos crimes de "lenocínio, fraude fiscal e usurpação de funções".

A ASAE ouviu testemunhas, constituiu arguidos sujeitos a termo de identidade e residência e ordenou a "suspensão imediata das atividades ilícitas".