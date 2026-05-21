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Homem morre depois de árvore que estava a cortar lhe cair em cima

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 6min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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Caso aconteceu em Fafe

Um homem de 65 anos morreu esta quinta-feira, em Regadas, Fafe, no distrito de Braga, após ser atingido pela árvore que estava a cortar, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.

O alerta foi dado pelas 10:15, após a queda da árvore, e, à chegada dos meios de socorro ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, acrescentou a fonte.

O homem foi posteriormente transportado pelos Bombeiros de Fafe para o hospital local onde veio a falecer, disse ainda.

A GNR de Fafe tomou conta da ocorrência, referiu a fonte.

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Temas: Árvore mata homem Morre árvore Árvore Fafe Braga
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