Gelo marinho do Ártico atinge novo mínimo alarmante

CNN , Laura Paddison
Há 1h e 11min
artic

Os cientistas estão preocupados com o que isto significará para a época de degelo da primavera e do verão. Os últimos 19 anos registaram os níveis de gelo marinho mais baixos de sempre

(Na foto acima: o gelo marinho do Ártico atingiu este ano um mínimo recorde no inverno. Michael Runkel/imageBROKER/Alamy/File)

Neste momento, o Ártico está no seu máximo de gelo marinho — o frio do inverno acumulou-se ao longo de meses de escuridão e o gelo espalhou-se tão a sul quanto consegue em todo o ano. É o máximo anual de gelo marinho do Polo Norte, exceto que este ano está alarmantemente baixo.

Falta cerca de 1,3 milhões de quilómetros quadrados de gelo neste “máximo” em comparação com a média — uma área duas vezes maior do que o Texas.

É o mais recente sinal profundamente preocupante vindo do topo do planeta, uma região que se tornou uma vítima evidente da crise climática à medida que os humanos queimam combustíveis fósseis, e cada vez mais um ponto crítico geopolítico à medida que o gelo a derreter abre oportunidades comerciais e militares.

O inverno é quando o gelo do Ártico se acumula, atingindo normalmente a sua extensão máxima em março. Este ano, quando cientistas da NASA e do National Snow and Ice Data Center (NSIDC) o mediram a 15 de março, descobriram que o gelo tinha atingido 14,3 milhões de quilómetros quadrados — cerca de 9% abaixo da média entre 1981 e 2010.

O valor ficou ligeiramente abaixo do máximo recorde do ano passado, de cerca de 14,3 milhões de quilómetros quadrados, mas suficientemente próximo para ser tecnicamente um empate, sendo o pico mais baixo observado desde que os registos por satélite começaram em 1979.

“Um ou dois anos com valores baixos não significam necessariamente muito por si só”, diz Walt Meier, cientista de gelo do NSIDC, mas quando analisados no contexto de uma trajetória descendente ao longo de várias décadas “reforçam a mudança dramática no gelo marinho do Ártico ao longo de todas as estações”.

Os cientistas estão preocupados com o que isto significará para a época de degelo da primavera e do verão. Os últimos 19 anos registaram os níveis de gelo marinho mais baixos de sempre.

O Ártico ficará sem gelo no verão em algum momento até 2050, mesmo que os humanos deixem de emitir poluição, segundo um estudo de 2023.

O desaparecimento do gelo marinho tem impactos globais. O gelo funciona como um espelho gigante, refletindo a luz solar para longe da Terra e de volta para o espaço. À medida que diminui, mais energia do sol é absorvida pelo oceano escuro, o que acelera o aquecimento global.

Este novo recorde não é uma surpresa, uma vez que o gelo marinho do Ártico esteve perto de mínimos recorde durante todo o inverno, afirma Jennifer Francis, cientista sénior do Woodwell Climate Research Center. Mas é mais um sinal de alarme.

“Tal como quando a pressão arterial de uma pessoa está descontrolada e indica um problema de saúde, a perda contínua de gelo marinho é mais um sintoma que indica que o clima da Terra está em grandes dificuldades”, defende.

A causa não é nenhum mistério, acrescenta. “A acumulação contínua de gases que retêm o calor na atmosfera, provenientes da queima de combustíveis fósseis, está a aquecer os oceanos, a aquecer o ar, a derreter o gelo e a agravar fenómenos meteorológicos extremos em todo o mundo.”

Temas: Ártico Gelo marinho Ártico NASA Ártico Aquecimento global Alterações climáticas

Relacionados

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

Recongelar o Ártico? Estudo alerta que medidas de geoengenharia contra o degelo "podem causar danos irreparáveis"

Ártico: a corrida em que os EUA entraram a meio e que a Rússia tem estado a ganhar

Ártico registou o seu ano mais quente da história

O Ártico está em apuros. As consequências serão sentidas em todo o mundo

Ciência

Gelo marinho do Ártico atinge novo mínimo alarmante

Há 1h e 11min

Durante décadas circularam rumores sobre elefantes-fantasma em Angola. Este explorador encontrou-os

Ontem às 22:00

Coruja de Harry Potter entra na lista de espécies migratórias protegidas por convenção da ONU

Ontem às 17:49

De saunas a banhos medicinais: como os cientistas combatem o quitrídio - uma praga global que está a matar os anfíbios

Ontem às 16:00
Mais Ciência

Mais Lidas

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

Ontem às 19:04

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Ontem às 09:00

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

Ontem às 19:00

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

Estudantes no Porto combatem pobreza menstrual com dispensadores de produtos de higiene

28 mar, 09:45

A indústria da aviação está a ficar sem as pessoas que mantêm os aviões a voar

Ontem às 18:00

O açúcar mascavado é mais saudável do que o açúcar branco? Adoce aqui as suas certezas

Ontem às 11:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Hoje às 07:45

Estudante produz poeira cósmica em laboratório. É uma nova luz sobre a origem da vida

28 mar, 19:00

A Suécia está a preparar-se para a verdadeira guerra: vencer no negócio da defesa

28 mar, 22:00

Irão avisa que Trump está a preparar ofensiva terrestre "em segredo". Pentágono prepara-se para semanas de operações

Ontem às 11:14

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

27 mar, 21:42