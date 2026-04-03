"Conseguimos ver todo o planeta, de polo a polo: foi o momento mais espetacular": a primeira mensagem dos astronautas da Artemis II

3 abr, 09:35

"Injeção translunar" realizada com sucesso. Depois de duas órbitas à Terra, astronautas estão finalmente a caminho da Lua

A primeira mensagem dos astronautas da Artemis II: "Conseguimos ver todo o planeta, de polo a polo: foi o momento mais espetacular"

NASA confirma sucesso da manobra para lançar missão Artemis II rumo à Lua

A agência espacial dos Estados Unidos NASA confirmou que foi concluída com sucesso a manobra que colocou a missão tripulada Artemis II rumo à Lua, apesar de incidentes menores que não comprometem o voo.

Na quinta-feira, a NASA reconheceu que, durante as fases iniciais da operação da sonda Orion, houve ajustes técnicos e uma breve interrupção nas comunicações, que já foi resolvida, mas insistiu que não há preocupações quanto à missão. "Encontrámos alguns problemas ao longo do caminho, mas nenhum representa uma preocupação neste momento", disse Howard Hu, gestor do programa Orion, em conferência de imprensa.

A sonda realizou a chamada 'injeção translunar', uma manobra que gerou o impulso necessário para deixar a órbita da Terra e iniciar a viagem em direção à Lua, que deverá durar entre três a quatro dias, durante os quais tripulantes irão realizar mais testes e experiências científicas.

A NASA sublinhou que a manobra, que durou cinco minutos e 52 segundos, foi executada "de forma perfeita" pela equipa de controlo de voo em Houston, no sul dos Estados Unidos. A manobra inlui a última grande queima de motor da missão, após a qual a nave espacial continuará a trajetória, impulsionada pelas leis da mecânica orbital, em torno da Lua e, mais tarde, de volta à Terra: "Conseguimos ver todo o planeta, de polo a polo: foi o momento mais espetacular".

A tripulação da missão Artemis II fez a primeira chamada do espaço, e falaram sobre a experiência logo após terem concluído a manobra de injeção translunar. O comandante da missão, Reid Wiseman, descreveu os primeiros momentos vividos no espaço, e contou que a tripulação parou para ver o momento em que o sol se pôs atrás da terra, e foi possível observar o planeta de polo a polo.

A agência espacial norte-americana salientou ainda que a tripulação está de boa saúde e que os sistemas da cápsula estão a funcionar conforme o planeado.

Durante o primeiro dia completo no espaço, a tripulação realizou verificações e manobras em órbita que visaram garantir a fiabilidade e a segurança da nave, que até à data nunca transportou humanos.

"Este é ainda um voo de teste (...) continuaremos a recolher informações importantes diariamente para aprender a operar esta nave espacial no ambiente espacial real", destacou Hu.

Com condições meteorológicas favoráveis, o foguetão SLS - o mais poderoso já lançado pela NASA - levantou voo na quarta-feira do Centro Espacial Kennedy, no estado da Florida, para o primeiro voo tripulado em torno da Lua em mais de 50 anos.

Esta missão lunar é histórica por ser a primeira cuja tripulação inclui uma mulher, Christina Koch, um homem negro, o piloto Victor Glover, e um canadiano, Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana.

Assim que chegarem perto da Lua, os astronautas irão orbitá-la e sobrevoar o seu lado oculto, a mais de 400 mil quilómetros da Terra, esperando-se que batam o recorde da missão Apollo 13, tornando-se os humanos que viajaram mais longe da Terra.

Após um voo de teste do foguetão e da nave espacial em 2022, a NASA quer garantir que funcionam corretamente durante a missão Artemis II antes de tentar uma alunagem em 2028, na missão Artemis IV.

As suas observações poderão ajudar a NASA a escolher o local de aterragem da Artemis IV, que se aventurará no Polo Sul da Lua, onde nunca esteve nenhum ser humano.

A trajetória seguida pela Orion é a designada de "retorno livre", o que significa que foi desenhada para que a nave espacial seja atraída pela Lua e depois trazida de volta à Terra naturalmente.

A viagem de regresso durará três ou quatro dias e será marcada pela reentrada atmosférica, um dos momentos mais perigosos da missão, após o que a nave espacial amarará no oceano Pacífico, ao largo da costa da Califórnia.

Ao contrário do que aconteceu com o programa Apollo, a NASA está a colaborar agora com outros países, principalmente europeus, e com o setor privado, incluindo a SpaceX e a Blue Origin, de Elon Musk e Jeff Bezos, respetivamente, que serão responsáveis pelo desenvolvimento dos módulos de aterragem lunar.