Astronautas da missão Artemis II já conseguem ver a Lua: "É uma bela visão"

4 abr, 14:13

Às 11:00 da manhã, a sonda Orion já tinha percorrido mais de 245.000 km desde o seu lançamento da Terra na quarta-feira. À medida que se aproximam do seu objetivo, "a Lua está a ficar maior", comentam os astronautas

A tripulação da Artemis II está agora mais perto da Lua do que da Terra, informou a NASA, depois de os quatro astronautas terem completado o terceiro dia da sua missão lunar.

"Podemos ver a Lua através da escotilha de acoplamento neste momento. É uma bela visão", disse um membro da tripulação, citado numa publicação da NASA, esta manhã.

"We can see the Moon out of the docking hatch right now. It's a beautiful sight."

Flight day 3 is in the books, and our @NASAArtemis II crew is now closer to the Moon than to Earth. Check out highlights from our lunar mission. What’s been your favorite moment so far? pic.twitter.com/mIF343JyX3 — NASA (@NASA) April 4, 2026

Às 11:00 da manhã, a sonda Orion já tinha percorrido mais de 245.000 km desde o seu lançamento da Terra na quarta-feira. À medida que se aproximam do seu objetivo, "a Lua está a ficar maior", comentam os astronautas.

"Fiquem atentos, estamos a caminho da Lua!", dizem os astronautas numa outra publicação em que partilham mais imagens da viagem-

Lock in, we’re Moonbound.



Artemis II astronauts are more than halfway to their destination, and preparations for lunar flyby are underway. During their trip around the far side of the Moon, they will capture imagery to share with scientists (and you, too!). pic.twitter.com/T2z4W2XLCt — NASA (@NASA) April 4, 2026

A NASA divulgou na sexta-feira as primeiras imagens transmitidas pela tripulação, um dia e meio depois do início da primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século. A primeira foto, tirada pelo comandante Reid Wiseman, mostrava uma fatia curva da Terra numa das janelas da cápsula. Na segunda já se via todo o globo com os oceanos cobertos por manchas brancas de nuvens.