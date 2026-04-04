Astronautas da missão Artemis II já conseguem ver a Lua: "É uma bela visão"

CNN Portugal , MJC
4 abr, 14:13

Às 11:00 da manhã, a sonda Orion já tinha percorrido mais de 245.000 km desde o seu lançamento da Terra na quarta-feira. À medida que se aproximam do seu objetivo, "a Lua está a ficar maior", comentam os astronautas

A tripulação da Artemis II está agora mais perto da Lua do que da Terra, informou a NASA, depois de os quatro astronautas terem completado o terceiro dia da sua missão lunar.

"Podemos ver a Lua através da escotilha de acoplamento neste momento. É uma bela visão", disse um membro da tripulação, citado numa publicação da NASA, esta manhã. 

Às 11:00 da manhã, a sonda Orion já tinha percorrido mais de 245.000 km desde o seu lançamento da Terra na quarta-feira. À medida que se aproximam do seu objetivo, "a Lua está a ficar maior", comentam os astronautas.

"Fiquem atentos, estamos a caminho da Lua!", dizem os astronautas numa outra publicação em que partilham mais imagens da viagem- 

A NASA divulgou na sexta-feira as primeiras imagens transmitidas pela tripulação, um dia e meio depois do início da primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século. A primeira foto, tirada pelo comandante Reid Wiseman, mostrava uma fatia curva da Terra numa das janelas da cápsula. Na segunda já se via todo o globo com os oceanos cobertos por manchas brancas de nuvens. 

 

Temas: Artemis II Viagem à Lua Astronautas NASA

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