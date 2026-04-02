Astronautas acordam na cápsula Orion e orbitam a Terra no 1.º dia da missão Artemis II

Agência Lusa , BCE
2 abr, 17:53
Artemis II (AP)

Se a missão for bem-sucedida, a tripulação deve chegar ao lado oculto da Lua na próxima segunda-feira, e alcançar o ponto mais distante do espaço profundo já atingido por um ser humano, a mais de 400 mil quilómetros da Terra

Os quatro astronautas da missão Artemis II acordaram esta quinta-feira dentro da cápsula Orion, após o lançamento na quarta-feira, passando o primeiro dia a orbitar a Terra antes de embarcar numa jornada de quatro dias em direção à Lua.

A equipa responsável em terra pela missão da agência espacial norte-americana NASA acordou a tripulação com a música "Sleepyhead", da banda Young & Sick, às 07:06, horário do leste dos EUA (11:06 em Portugal), "após um breve período de descanso", quase 12 horas após o lançamento, na Florida, informou a agência espacial.

A tripulação teve um período de descanso de quatro horas e meia antes de acordar para começar o primeiro dia completo no espaço, disse a agência norte-americana.

Vista da Terra a partir da cápsula Orion da NASA (NASA via AP)

Após o lançamento, na quarta-feira às 18:35 na Florida (22:35 em Portugal), a tripulação vai orbitar a Terra por cerca de 24 horas para testar os sistemas e decidir se continua a viagem até a lua ou aborta a missão.

Se a missão for bem-sucedida, a tripulação deve chegar ao lado oculto da Lua na próxima segunda-feira, e alcançar o ponto mais distante do espaço profundo já atingido por um ser humano, a mais de 400 mil quilómetros da Terra.

"Hoje, a equipa que gere a missão vai realizar a sua primeira reunião para avaliar os sistemas da nave espacial e aprovar a propulsão translunar que vai enviar astronautas para fora da órbita da Terra em direção à Lua pela primeira vez desde 1972", afirmou a NASA.

A tripulação é composta pelo comandante Reid Wiseman, pela especialista espacial Christina Koch e pelo piloto Victor Glover, todos da NASA, além de Jeremy Hansen, da agência espacial do Canadiana (CSA).

Esta missão de 10 dias é a segunda do programa Artemis, após o voo não tripulado em 2022, e precede as próximas missões em que os astronautas esperam pousar na Lua em 2028 e estabelecer uma presença permanente no satélite natural com uma base, além de lançar as bases para a exploração de Marte.

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