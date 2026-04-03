Os astronautas da Artemis II nem almoçaram para captar este momento: NASA divulga imagens impressionantes da Terra

3 abr, 19:06

Imagens foram captadas pelo comandante da missão, através de um tablet. “Estamos a ter uma vista simplesmente linda do lado escuro da Terra neste momento, iluminado pela Lua”, descreveu um dos astronautas

A NASA divulgou as primeiras imagens captadas pelos astronautas a bordo da cápsula Orion da missão Artemis II, que seguem em direção à Lua.

As imagens impressionantes foram captadas pelo comandante da missão, Reid Wiseman, utilizando o seu dispositivo informático pessoal — um tablet equipado com câmara — e mostram vistas da Terra a partir da cápsula.

A primeira imagem foi descrita pelo controlo de missão da NASA no Centro Espacial Johnson, em Houston, como uma “lembrança de que, por mais longe que vamos, continuamos a ser um só mundo, a observar, a ter esperança e a alcançar voos mais altos”.

A segunda imagem foi tirada a partir de uma das janelas da nave espacial Orion, outra vista da Terra descrita como um “ponto azul pálido visto através dos olhos da tripulação”.

NASA divulgou uma das primeiras fotografias tiradas pela tripulação da Artemis II durante a missão. Cortesia NASA

As imagens confirmam as declarações feitas pela especialista de missão Christina Koch durante uma sessão de transmissão com a imprensa no segundo dia do voo.

“Depois de ter acabado de desfrutar de vistas incríveis do planeta Terra e de ver o planeta inteiro pela janela num único painel, saber que estamos prestes a ter vistas semelhantes da Lua da mesma forma deixa-me definitivamente ainda mais entusiasmada com isso”, afirmou Koch. “Eu sabia que era isso que iríamos ver. Mas nada nos prepara para o espetáculo de ver o nosso planeta terra iluminado como se fosse dia e também o brilho da Lua sobre ele à noite, com o belo feixe de luz do pôr-do-sol. E saber que vamos ter vistas semelhantes da Lua. Estou simplesmente muito entusiasmada com isso.”

Durante a mesma conversa, Reid Wiseman, destacou um momento em particular: “Houve um momento, há cerca de uma hora, em que o Controlo de Missão de Houston reorientou a nossa nave espacial enquanto o sol se punha por trás da Terra. E não sei o que todos esperávamos ver naquele momento, mas dava para ver o globo inteiro, de polo a polo. Dava para ver África, a Europa e, se olhássemos bem de perto, dava para ver a aurora boreal. Foi o momento mais espetacular e fez com que nós os quatro parássemos para admirar.”

Reid Wiseman observou que as janelas da Orion já aparentam estar sujas porque a tripulação não consegue deixar de olhar para a paisagem.

A tripulação estava ocupada a tirar fotografias durante um período que incluiria a sua primeira refeição conjunta no espaço — mas adiaram-na um pouco para olhar para fora e tirar fotografias.

“Estamos a ter uma vista simplesmente linda do lado escuro da Terra neste momento, iluminado pela Lua”, descreveu o astronauta e especialista de missão da Agência Espacial Canadiana, Jeremy Hansen. “Fenomenal. Nenhum de nós consegue ir almoçar porque estamos colados à janela. Estamos a tirar fotografias. O Reid disse que já não aguenta mais.”