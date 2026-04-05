"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

CNN , Ashley Strickland
Ontem às 21:57
Imagens da Lua captadas pela Missão Artemis II (NASA)

Tripulação já percorreu mais de metade do caminho até à Lua, e o tão aguardado sobrevoo lunar vai acontecer na segunda-feira

As novas fotografias captadas pelos astronautas da missão Artemis II mostram a Lua e o interior da nave Orion, desvendando um vislumbre das suas vidas no espaço à medida que se aproximam de mais um marco histórico.

Uma das imagens da Lua captou ainda uma parte da cratera Orientale, uma visão inédita para os olhos humanos, segundo a NASA. Apenas os robôs de imagem tinham testemunhado esta região lunar. A cratera sombreada, com 965 quilómetros de diâmetro, representa uma importante região de transição entre o lados visível e o lado oculto da Lua.

A astronauta da NASA Christina Koch descreveu as primeiras imagens da tripulação do lado oculto da Lua, que está permanentemente virado para longe da Terra e raramente foi visto, como "absolutamente espetaculares".

“Algo em nós diz-nos: ‘Esta não é a Lua que estamos habituados a ver’”, explica Koch.

As imagens captadas a partir do interior da cápsula Orion deixaram de destacar exclusivamente o espetáculo brilhante da Terra vista de uma perspetiva cósmica e passaram a focar-se na Lua à medida que a missão se aproxima do astro prateado.

Segundo a NASA, a tripulação já percorreu mais de metade do caminho até à Lua, e o tão aguardado sobrevoo lunar vai acontecer na segunda-feira.

Os astronautas disseram que a Lua continua a parecer maior através das janelas da Orion à medida que a viagem prossegue.

Uma câmara nas asas do painel solar da Orion mostra a Lua ao longe, no segundo dia da missão. NASA

As imagens da Terra captadas pela missão Artemis II foram igualmente impressionantes, mostrando perspetivas do nosso planeta que não eram vistas pelos olhos humanos desde a última vez que os astronautas deixaram a órbita da Terra durante a era Apollo.

No terceiro dia da missão, a Terra surge sob a forma de crescente. NASA

A tripulação também apareceu em direto diante das câmaras durante a transmissão contínua da missão pela NASA, permitindo vislumbres genuínos da sua vida no espaço.

A astronauta da NASA, Christina Koch, olha para trás, para a Terra. NASA

Nesta nova fotografia, iluminada por uma luz verdejante, a maioria das luzes da sonda Orion estão desligadas para evitar reflexos nas janelas, permitindo ao astronauta da Agência Espacial Canadiana, Jeremy Hansen, olhar para fora e apreciar a vista.

Koch lê num tablet enquanto o astronauta da Agência Espacial Canadiana, Jeremy Hansen, observa através de uma das janelas da Orion. NASA

Tal como na missão Artemis I em 2022, a viagem da Artemis II oferecerá diversas oportunidades para selfies. As asas do painel solar da sonda Orion estão equipadas com câmaras capazes de captar selfies em alta resolução, incluindo com a Lua ou a Terra como pano de fundo.

Esta imagem foi obtida durante uma inspeção de rotina exterior da Orion, realizada com as suas câmaras no segundo dia, proporcionando também uma perspetiva única da cápsula no ambiente espacial.

A cápsula Orion tirou uma selfie no segundo dia da missão. NASA
Temas: Artemis II NASA Missão NASA Astronautas NASA

Ciência

Tripulação da Artemis II verá um eclipse solar durante sobrevoo da face oculta da Lua

Há 3h e 59min

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00
06:11

Missão Artemis II "está a ser um sucesso"

Ontem às 18:13
Mais Ciência

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

"Abram o raio do Estreito, seus sacanas malucos": Trump eleva tom das ameaças ao Irão e avisa para se prepararem para "terça-feira às 20:00"

Ontem às 18:04