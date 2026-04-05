"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57

Tripulação já percorreu mais de metade do caminho até à Lua, e o tão aguardado sobrevoo lunar vai acontecer na segunda-feira

As novas fotografias captadas pelos astronautas da missão Artemis II mostram a Lua e o interior da nave Orion, desvendando um vislumbre das suas vidas no espaço à medida que se aproximam de mais um marco histórico.

Uma das imagens da Lua captou ainda uma parte da cratera Orientale, uma visão inédita para os olhos humanos, segundo a NASA. Apenas os robôs de imagem tinham testemunhado esta região lunar. A cratera sombreada, com 965 quilómetros de diâmetro, representa uma importante região de transição entre o lados visível e o lado oculto da Lua.

A astronauta da NASA Christina Koch descreveu as primeiras imagens da tripulação do lado oculto da Lua, que está permanentemente virado para longe da Terra e raramente foi visto, como "absolutamente espetaculares".

“Algo em nós diz-nos: ‘Esta não é a Lua que estamos habituados a ver’”, explica Koch.

As imagens captadas a partir do interior da cápsula Orion deixaram de destacar exclusivamente o espetáculo brilhante da Terra vista de uma perspetiva cósmica e passaram a focar-se na Lua à medida que a missão se aproxima do astro prateado.

Segundo a NASA, a tripulação já percorreu mais de metade do caminho até à Lua, e o tão aguardado sobrevoo lunar vai acontecer na segunda-feira.

Os astronautas disseram que a Lua continua a parecer maior através das janelas da Orion à medida que a viagem prossegue.

Uma câmara nas asas do painel solar da Orion mostra a Lua ao longe, no segundo dia da missão. NASA

As imagens da Terra captadas pela missão Artemis II foram igualmente impressionantes, mostrando perspetivas do nosso planeta que não eram vistas pelos olhos humanos desde a última vez que os astronautas deixaram a órbita da Terra durante a era Apollo.

No terceiro dia da missão, a Terra surge sob a forma de crescente. NASA

A tripulação também apareceu em direto diante das câmaras durante a transmissão contínua da missão pela NASA, permitindo vislumbres genuínos da sua vida no espaço.

A astronauta da NASA, Christina Koch, olha para trás, para a Terra. NASA

Nesta nova fotografia, iluminada por uma luz verdejante, a maioria das luzes da sonda Orion estão desligadas para evitar reflexos nas janelas, permitindo ao astronauta da Agência Espacial Canadiana, Jeremy Hansen, olhar para fora e apreciar a vista.

Koch lê num tablet enquanto o astronauta da Agência Espacial Canadiana, Jeremy Hansen, observa através de uma das janelas da Orion. NASA

Tal como na missão Artemis I em 2022, a viagem da Artemis II oferecerá diversas oportunidades para selfies. As asas do painel solar da sonda Orion estão equipadas com câmaras capazes de captar selfies em alta resolução, incluindo com a Lua ou a Terra como pano de fundo.

Esta imagem foi obtida durante uma inspeção de rotina exterior da Orion, realizada com as suas câmaras no segundo dia, proporcionando também uma perspetiva única da cápsula no ambiente espacial.