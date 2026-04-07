Pôr da terra e um eclipse nunca visto: a histórica viagem da Artemis II vista ao pormenor

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Foram tiradas mais de 10 mil fotografias ao longo de cinco horas de uma viagem que estabeleceu recordes

Foi um momento para ficar na história: a missão Artemis II realizou esta terça-feira o seu tão aguardado sobrevoo lunar, chegando a apenas 6.550 quilómetros da Lua.

Enquanto sobrevoava a Lua a bordo da cápsula Orion, além do lado oculto, a tripulação também alcançou uma distância estimada de 406.700 quilómetros da Terra, quebrando o recorde da Apollo 13 de maior distância já percorrida por humanos no Espaço.

O sobrevoo durou sete horas, durante as quais os astronautas puderam apreciar paisagens da superfície lunar nunca antes vistas por olhos humanos, com cerca de 21% do misterioso lado oculto da Lua iluminado pelo Sol, a partir da perspetiva da tripulação.

Trabalhando em dois turnos ao longo de aproximadamente cinco horas, os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o astronauta da Agência Espacial Canadiana Jeremy Hansen tiraram cerca de 10 mil fotografias, de acordo com a transmissão em direto da missão pela NASA.

As comunicações foram interrompidas durante cerca de 40 minutos durante a passagem da Orion atrás da Lua. Os tripulantes viram a Terra pôr-se atrás da Lua, um fenómeno semelhante ao observado pelos astronautas da Apollo em 1968.

As crateras são visíveis por toda a superfície lunar. No lado iluminado da Terra, são visíveis nuvens sobre a Austrália e a Oceânia, enquanto o lado escuro está em período noturno.

Perto das 00:00 em Portugal a Terra pôs-se atrás da Lua (NASA)

A equipa científica do programa Artemis treinou a tripulação para procurar caraterísticas específicas na Lua, incluindo antigos fluxos de lava e crateras de impacto. Nesta imagem da Terra, os astronautas viram a Bacia de Hertzsprung, que aparece como dois anéis concêntricos.

A orla leste da bacia Polo Sul-Aitken, a maior e mais antiga da Lua, foi avistada pela tripulação da Artemis II (NASA)

Os astronautas avistaram também anéis em redor da Bacia Orientale, uma das crateras de impacto maiores e mais jovens da Lua. Antes desta missão, Orientale nunca tinha sido vista por olhos humanos.

Na posição das 10 horas em relação a Orientale, encontram-se duas pequenas crateras. Os astronautas sugeriram dar o nome de Integrity a uma delas, em homenagem à sua nave Orion, e à outra Carroll, em homenagem à falecida mulher do comandante da Artemis II, Reid Wiseman. Carroll Taylor Wiseman, enfermeira numa unidade de cuidados intensivos neonatais, faleceu em 2020, após uma luta contra o cancro.

Depois de batizarem a cratera de Carroll, os quatro astronautas abraçaram-se entre lágrimas e foi observado um momento de silêncio no Centro de Controlo de Missões da NASA, em Houston.

Totalidade para além da Terra. Do ponto de vista da Artemis II, a Lua eclipsa o Sol, revelando uma visão que poucos na história da humanidade alguma vez testemunharam (NASA)

Mais tarde, durante o sobrevoo, os astronautas foram brindados com um eclipse solar muito especial.

Para a tripulação da Artemis II, a Lua parecia muito maior através das janelas de Orionte do que vista da Terra.

Parte da Lua é visível enquanto a tripulação da Artemis II testemunha um eclipse solar. À esquerda, vê-se Vénus, brilhante (NASA)

À medida que a Lua bloqueava a visão do Sol, partes da coroa solar, ou a atmosfera exterior do Sol, tornaram-se visíveis, incluindo estruturas chamadas filamentos, que descreveram como "fios de cabelo".

A totalidade, ou seja, quando o Sol é completamente bloqueado da visão durante um eclipse, durou quase uma hora para os astronautas, enquanto na Terra a totalidade dura normalmente apenas alguns minutos.

A luz do Sol surge por detrás da Lua quando a totalidade termina, na perspetiva da tripulação (NASA)

Durante o eclipse, os astronautas puderam ainda observar planetas como Marte, Vénus e Saturno, bem como estrelas e o brilho da Terra.

Após a passagem próxima, o comandante da Artemis II, Reid Wiseman, agradeceu à equipa científica da NASA por organizar um programa de observação tão entusiasmante e por proporcionar "alguns momentos incríveis, uma experiência verdadeiramente humana".

“Estávamos bem preparados e agradecemos a todos vós. É isso que fazemos melhor quando nos unimos e trabalhamos em equipa”, disse Wiseman. “Vocês arrasaram. Obrigado por nos darem esta oportunidade.”

É possível observar a bacia anelada de Orientale e as duas crateras recém-nomeadas, Integrity e Carroll (NASA)

Kelsey Young, oficial científica da missão, por sua vez, expressou a sua gratidão à tripulação: “Não tenho palavras para expressar o quanto já aprendemos sobre ciência e quanta inspiração trouxeram a toda a nossa equipa, à comunidade científica lunar e ao mundo inteiro. Vocês realmente aproximaram a Lua de nós. E estamos imensamente gratos”.

As fotos ajudarão a melhorar o conhecimento científico sobre a Lua e as suas origens, além de lançarem as bases para futuras missões à superfície lunar.

“Sabe, pela sua experiência de ver a Terra a partir do espaço, como parece diferente”, disse o astronauta da Agência Espacial Canadiana, Jeremy Hansen, em conversa com o administrador da NASA, Jared Isaacman, sobre o sobrevoo.

“Quando estávamos no lado oculto da Lua, a olhar para a Terra, a sensação era de que não estávamos numa cápsula. Tínhamos sido transportados para o lado oculto da Lua. E isso realmente impressionou-nos. Foi uma experiência humana extraordinária. Estamos muito gratos por isso.”