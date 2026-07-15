PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

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Na sequência do alerta, a PSP deslocou-se ao local

As autoridades estão a investigar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira no interior de um edifício, da qual resultaram danos em várias caixas de correio. Aconteceu em Cascais cerca das 04:00.

Na sequência do alerta, a PSP deslocou-se ao local, tendo as primeiras diligências apontado para que os disparos tivessem sido efetuados a partir de uma habitação. Contactada a proprietária da fração, esta informou que não se encontrava no local, mas que no interior permaneciam outras pessoas.

Após avaliação da situação e já na presença da proprietária, foi efetuada uma entrada policial na residência, onde foram encontrados três homens e uma criança de seis anos. Os indivíduos foram manietados por razões de segurança, tendo sido realizada uma revista ao imóvel, da qual não resultaram indícios de que os disparos tivessem sido efetuados naquela habitação.

No seguimento das diligências, os agentes realizaram uma entrada numa segunda fração, onde se encontravam um homem e uma mulher idosa. No interior da residência foram encontradas diversas armas de fogo e uma granada.

De acordo com os elementos recolhidos no local, os disparos terão sido efetuados no interior desta segunda habitação, tendo os projéteis atravessado uma parede e atingido as caixas de correio do edifício.

A investigação prossegue para apurar todas as circunstâncias da ocorrência, tendo sido acionadas as diligências policiais consideradas necessárias.