Smiljan Radić Clarke vence prémio Pritzker 2026

Agência Lusa , AG
Há 1h e 17min
Smiljan Radić Clarke (Pritzker)

Projetos como a Casa para o Poema do Ângulo Reto foram destacados pelo júri

O arquiteto chileno Smiljan Radić Clarke, conhecido pelo seu trabalho experimental e originalidade, é o vencedor do prémio Pritzker 2026, o mais importante galardão mundial da arquitetura, anunciou esta quinta-feira a organização.

O júri do Prémio Pritzker elogiou a capacidade de Radić Clarke - autor de projetos como Casa para o Poema do Ângulo Reto, no Chile, e o Pavilhão Serpentine Gallery, no Reino Unido - tornar o "não óbvio em óbvio", criando realidades concretas onde as pessoas podem valorizar o ambiente de uma forma renovada.

Smiljan Radić Clarke, 55.º laureado do Prémio Pritzker de Arquitetura, é o fundador do ateliê com o seu nome, criado em 1995, e uma prática desenvolvida ao longo de mais de três décadas a criar instituições culturais, espaços cívicos, edifícios comerciais, residências privadas e instalações no Chile, Albânia, Áustria, Croácia, França, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Na justificação, o júri do galardão afirma sobre o arquiteto de 60 anos: "Através de um conjunto de obras posicionadas na encruzilhada da incerteza, da experimentação material e da memória cultural, Smiljan Radić privilegia a fragilidade em detrimento de qualquer pretensão injustificada de certeza".

"Os seus edifícios parecem temporários, instáveis ou deliberadamente inacabados — quase à beira do desaparecimento —, mas proporcionam um abrigo estruturado, otimista e silenciosamente alegre, abraçando a vulnerabilidade como uma condição intrínseca da experiência vivida", acrescenta, no comunicado oficial.

Temas: Arquitetura Chile Smiljan Radić Clarke Pritzker Casa para o Poema do Ângulo Reto

