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Praticante de river trekking desaparece na "zona mais perigosa" do rio Paiva

Agência Lusa , MCC
Há 20 min
Bombeiros (Getty Images)
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Homem, de 32 anos, estava acompanhado pela mulher. Por razões ainda desconhecidas caiu ao rio, na zona de Arouca

Um homem desapareceu esta sexta-feira no rio Paiva, em Arouca, no distrito de Aveiro, estando a decorrer buscas desde as 15:00, informou fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Arouca, Sérgio Azevedo, disse que o homem de 32 anos estava a fazer 'river trekking' (caminhada aquática) com a mulher, entre a ponte de Alvarenga e a ponte suspensa, quando, por razões ainda desconhecidas, caiu ao rio.

Segundo o mesmo responsável, estão a decorrer buscas desde as 15:00 pela margem e uma equipa de mergulhadores está a fazer buscas numa zona de rápidos, onde a corrente é mais forte, e onde suspeitam que o corpo possa estar preso.

Sérgio Azevedo referiu ainda que a mulher não tem ferimentos, mas encontra-se “bastante abalada”, estando a aguardar a chegada de uma equipa de psicólogos.

O comandante referiu ainda que o casal estava a praticar 'river trekking' de forma isolada, sendo que o elemento masculino teria alguma experiência nesta área.

Apesar de este desporto se praticar muito no rio Paiva, o comandante referiu que não se faz na zona onde ocorreu o desaparecimento, uma vez que "é a zona mais perigosa do rio”.

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O alerta para o desaparecimento foi dado cerca das 15:00.

Até ao momento, as autoridades encontraram o colete e o capacete do desaparecido.

Pelas 17:55, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, estavam mobilizados nas buscas 29 operacionais de 10 meios terrestres.

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Temas: Arouca Rio Paiva Desaparecido River trekking Buscas
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