"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

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Resultado reforça a determinação do primeiro-ministro Nikol Pashinyan em promover uma integração mais profunda com a Europa, apesar dos avisos de Moscovo

O partido pró-europeu da Arménia, que se encontra no poder, venceu as eleições parlamentares, confirmando a viragem deste país de leste na direção da Europa, bem como o afastamento do aliado tradicional, a Rússia.

O resultado final mostra que o partido Contrato Civil, do primeiro-ministro Nikol Pashinyan, garantiu a maioria dos lugares. Já a aliança Arménia Forte, liderada pelo multimilionário Samvel Karapetyan, com origens russas, assegurou 25% dos lugares no parlamento.

É algo que fortalece a posição de Pashinyan, que tem como objetivos um acordo de paz com o Azerbaijão e a normalização das relações com a Turquia.

“O povo da Arménia votou pela paz, prosperidade regional e cooperação regional, e espero que isto seja recebido com uma resposta positiva da Turquia e do Azerbaijão”, afirmou o primeiro-ministro na sua sede de campanha.

Este antigo jornalista ascendeu ao poder durante a Revolução de Veludo Arménio, em 2018. Prometia desmantelar o sistema oligárquico da Arménia e argumentava que colocar fim às décadas de confronto com os países vizinhos traria oportunidades de negócio e reduziria a dependência da Rússia.

Tem também procurado estreitar os laços com a Europa, expressando a esperança de que o país possa vir a integrar a União Europeia. Neste domingo, antes de ser fechado o resultado, a chefe da diplomacia comunitária afirmava que arménios pareciam ter votado num “futuro europeu”.