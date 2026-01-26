Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos

Há 1h e 41min

Confirm-se tendência iniciada com a entrada em vigor do novo regime de armas aprovado em 2016

O número de licenças de armas de fogo válidas caiu 95% na última década, noticia o Diário de Notícias desta segunda-feira, 26 de janeiro.

O jornal confirma uma tendência iniciada com a entrada em vigor do novo regime de armas aprovado em 2016 e que é considerado “um dos mais restritivos da União Europeia”.

Nessa altura, havia 11.235 licenças B1 ativas para porte de pistolas ou revólveres para defesa pessoal, destinada a cidadãos civis que alegavam necessidade de segurança. Atualmente há 568, segundo dados obtidos junto da PSP.

O Diário de Notícias nota, contudo, que as licenças emitidas – novas e renovações - aumentaram sete vezes nos últimos dois anos. Em 2023 foram emitidas 30 licenças, enquanto em 2025 esse número chegou a 214. Já em 2024 foram concedidas 145 licenças.