Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos

CNN Portugal
Há 1h e 41min
Pistola (Pexels)

Confirm-se tendência iniciada com a entrada em vigor do novo regime de armas aprovado em 2016

O número de licenças de armas de fogo válidas caiu 95% na última década, noticia o Diário de Notícias desta segunda-feira, 26 de janeiro.

O jornal confirma uma tendência iniciada com a entrada em vigor do novo regime de armas aprovado em 2016 e que é considerado “um dos mais restritivos da União Europeia”.

Nessa altura, havia 11.235 licenças B1 ativas para porte de pistolas ou revólveres para defesa pessoal, destinada a cidadãos civis que alegavam necessidade de segurança. Atualmente há 568, segundo dados obtidos junto da PSP.

O Diário de Notícias nota, contudo, que as licenças emitidas – novas e renovações - aumentaram sete vezes nos últimos dois anos. Em 2023 foram emitidas 30 licenças, enquanto em 2025 esse número chegou a 214. Já em 2024 foram concedidas 145 licenças.

Temas: Armas Licenças

Crime e Justiça

Homem esfaqueado na Amadora. PSP alvo de arremesso de garrafas 

Há 41 min

Ex-dirigente do Chega começa a ser julgado por recurso à prostituição de menores

Há 47 min

Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos

Há 1h e 41min
07:58

"Este processo não se lê, estuda-se". José Preto explica porque renunciou à defesa de José Sócrates

Ontem às 21:52
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

24 jan, 08:11

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00