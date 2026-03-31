Morreu o pintor Armando Alves, do grupo Os Quatro Vintes, aos 90 anos

Agência Lusa , PF
Há 1h e 4min
Pintor Armando Alves (Galeria de São Mamede)

Segundo a nota da FBAUP, que tem na origem a Escola de Belas Artes em que Armando Alves foi estudante e docente, o pintor nascido em 1935, em Estremoz, formou-se em Pintura com “20 valores”.

O pintor Armando Alves, que fez parte do grupo Os Quatro Vintes, com Ângelo de Sousa, José Rodrigues e Jorge Pinheiro, morreu aos 90 anos, anunciou esta terça-feira a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP).

Segundo a nota da FBAUP, que tem na origem a Escola de Belas Artes em que Armando Alves foi estudante e docente, o pintor nascido em 1935, em Estremoz, formou-se em Pintura com “20 valores”.

“Formou, com Ângelo de Sousa, José Rodrigues e Jorge Pinheiro, o grupo Os Quatro Vintes, que apresentou várias exposições nacionais e internacionais no final dessa década e início da seguinte”, realça a nota de pesar publicada pela instituição, assinada pelo seu diretor, Miguel Carvalhais.

Temas: Armando Alves

Artes

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