Detido suspeito da morte de criança de nove anos com uma arma de fogo em Setúbal

3 jan, 12:59

Incidente provocou ainda ferimentos numa outra criança de 14 anos

Um homem de 25 anos, suspeito da prática do homicídio, do qual foi vítima uma criança de nove anos, na cidade de Setúbal, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na zona norte do país, foi revelado este sábado.

Em comunicado, a PJ revelou ter localizado, identificado e detido um homem de 25 anos, fortemente indiciado pela prática de um duplo homicídio, que resultou na morte de uma criança de nove anos e ferimentos graves numa outra de 14 anos.

Segundo a polícia, as vítimas foram atingidas por disparos de uma arma de fogo, na manhã da passada quarta-feira, na via pública, na presença de várias pessoas, incluindo crianças.

O suspeito abandonou o local do crime e, segundo a PJ, apresentou-se na sexta-feira no Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Durante a investigação, a PJ apurou que “o suspeito, na manhã de 31 de janeiro, efetuou vários disparos com uma arma caçadeira, na via pública, na presença de várias pessoas, incluindo crianças”.

Segundo a PJ, apesar de ter sido “alertado para parar” com esse comportamento, o suspeito terá ignorado o conselho.

“Pelas 17:00, quando se preparava para efetuar mais disparos, a arma encravou”, tendo iniciado “os procedimentos necessários para desencravá-la, na presença de várias pessoas, incluindo crianças”, lê-se no comunicado.

Foi nesta altura que “o suspeito efetuou um disparo que atingiu as crianças” de nove e 14 anos, tendo fugido do local em direção à sua residência “onde guardou a arma” do crime, precisou a PJ.

As crianças foram de imediato socorridas por familiares que as transportaram para o Hospital São Bernardo, em Setúbal, acrescentou.

Na altura, fonte da PSP disse à agência Lusa que cerca das 17:00 de quarta-feira recebeu a informação sobre dois menores que tinham dado entrada na Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, com ferimentos de arma de fogo.

“Ambas as vítimas encontravam-se em estado crítico e reservado”, salientou, referindo que, entretanto, o menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto o de 9 anos acabou por morrer no hospital.

Ainda segundo a PJ, foi, ainda, possível apurar que o suspeito, após a prática dos factos dirigiu-se para a zona norte do país, acabando por se apresentar na sexta-feira no Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

O detido, sem antecedentes policiais, será presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.