Homem detido por posse ilegal de arma de fogo junto a uma escola em Sines

Há 1h e 14min

Suspeito transportava ainda duas armas brancas no interior da viatura em que circulava

Um homem de 42 anos foi detido, na sexta-feira, por posse ilegal de arma de fogo junto a um estabelecimento de ensino no concelho de Sines, distrito de Setúbal.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia efetuada por populares, alertando para a presença do homem com uma arma de fogo junto a um estabelecimento de ensino do concelho de Sines.

Segundo a GNR, os militares do Posto Territorial de Sines deslocaram-se de imediato ao local, para identificar o suspeito.

“No decurso da ação, foi possível localizar o suspeito, tendo sido apurado que o mesmo se encontrava na posse de uma arma de fogo”, além de “duas armas brancas no interior da viatura em que se fazia transportar”, precisou.

Contactada pela Lusa, fonte do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém da GNR disse ter sido apreendida “uma arma de alarme, modificada para arma de fogo”, depois de o homem ter sido observado por populares "no interior do veículo a manusear" o objeto.

A mesma fonte disse desconhecer se existia alguma relação entre o suspeito e o estabelecimento de ensino e se tinha sido avistado noutras ocasiões.

Além da arma de fogo proibida (classe A) e das duas armas brancas, durante a ação foi ainda apreendida uma viatura ligeira.

O suspeito foi detido, constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Sines.