"Escrutínio sem fim" leva Ariana Grande a fazer uma pausa na vida pública

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Cantora vai fazer uma pausa quando terminar a sua tour

Ariana Grande decidiu fazer uma pausa na sua vida pública. Depois de a sua Eternal Sunshine tour terminar em setembro deste ano, a cantora de 33 anos vai afastar-se.

De acordo com a revista People, o "escrutínio sem fim" em torno da sua saúde e do seu físico motivaram a decisão.

“A Ariana vai fazer uma pausa da visibilidade depois de completar a Eternal Sunshine Tour”, disseram representantes da cantora àquela publicação.

“Está ansiosa por terminar a digressão em grande estilo, com saúde e felicidade, e depois tirar um merecido descanso do trabalho e das aparições públicas, que a têm exposto constantemente ao escrutínio público”, continuou um representante. “Esta digressão tem sido uma experiência maravilhosa para ela. Ela adora os seus fãs e adorou cada minuto desta digressão.”

Sobre a questão física, fonte próxima da cantora lembrou que os espetáculos são “muito físicos” e que têm “muito atleticismo envolvido”.

“Ela atua com saúde e com sucesso a um grande nível noite após noite”, acrescentou.

Há algum tempo que o aspeto físico de Ariana Grande tem sido motivo de discussão nas redes sociais, nomeadamente depois do lançamento de “Petal”, a última música.