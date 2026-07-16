MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 4min
Bandeira da Argentina. AP
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Argentina afirmou que os "movimentos sem consulta e ilegais" do navio "contrariam os compromissos bilaterais sobre medidas de fomento da confiança no plano militar vigentes entre os dois países"

A Argentina apresentou um protesto formal ao Reino Unido contra a presença de um navio da Marinha britânica em águas do Atlântico Sul sob jurisdição do país sul-americano, informaram esta quarta-feira fontes oficiais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argentina comunicou que, na passada segunda-feira, entregou uma nota de protesto à embaixada britânica em Buenos Aires para expressar o "mais enérgico repúdio pela realização de movimentos do navio HMS Medway, destacado ilegalmente nas Ilhas Malvinas", arquipélago sob domínio britânico cuja soberania é reivindicada pela Argentina.

Segundo o comunicado, os movimentos do HMS Medway, um navio de patrulha da Marinha britânica, "não foram devidamente notificados em conformidade com os acordos e declarações bilaterais vigentes, envolvendo o trânsito pelo mar territorial argentino".

"O Governo argentino rejeita com firmeza esta incursão militar britânica em espaços sob jurisdição argentina, que se soma a uma política sustentada de atos unilaterais incompatíveis com as resoluções das Nações Unidas e com o dever de ambas as partes se absterem de alterar a situação enquanto a disputa de soberania permanecer pendente de solução", acrescenta o texto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Argentina afirmou que os "movimentos sem consulta e ilegais" do navio "contrariam os compromissos bilaterais sobre medidas de fomento da confiança no plano militar vigentes entre os dois países".

O Governo argentino sustentou ainda que os movimentos do HMS Medway "se somam à longa série de ações unilaterais" que o Reino Unido realiza em contravenção da resolução 31/49 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que exorta ambas as partes a absterem-se de ações unilaterais relativas às Malvinas enquanto a controvérsia de soberania não estiver resolvida.

"Longe de gerar condições de confiança e entendimento que uma relação bilateral madura exige, estas ações aprofundam as tensões no Atlântico Sul, ignoram o mandato reiterado da comunidade internacional e dificultam os esforços argentinos para avançar rumo a uma solução pacífica e negociada da controvérsia", afirmou o comunicado.

O país sul-americano, que em 1982 esteve em guerra com o Reino Unido pelo controlo das Malvinas, reafirmou "os seus legítimos e imprescritíveis direitos de soberania" sobre as ilhas e os espaços marítimos circundantes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Por história, por direito e por convicção, as Malvinas são argentinas", conclui a nota.

Embora a nota de protesto tenha sido apresentada na segunda-feira, o comunicado diplomático só se tornou público na quarta-feira, pouco depois de a seleção argentina de futebol vencer a Inglaterra nas meias-finais do Mundial de 2026, partida em que voltou a pairar a questão das Malvinas.

Após o triunfo por 2-1, os próprios jogadores argentinos exibiram uma bandeira com a frase: "As Malvinas são argentinas".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Argentina Reino Unido navio militar Malvinas Tensão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

De 'Rei do Norte' a primeiro-ministro do Reino: como Andy Burnham quer provar que não é Keir Starmer

Há 54 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Zelensky debaixo de fogo: demissão forçada do ministro da Defesa está a gerar onda de indignação na Ucrânia

Há 55 min

Número de mortos em incêndio em bar de Banguecoque aumenta para 32

Há 1h e 2min

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Há 1h e 4min
Mais Mundo

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Ontem às 10:26

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Ontem às 07:21

Nova descoberta levanta dúvidas sobre as obras na casa do ministro Luís Neves

14 jul, 23:02

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Ontem às 07:45

"Não falo com jornalistas". Os génios (e seus maus génios) da grande Argentina

Ontem às 07:00

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23