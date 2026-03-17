Argentina formaliza saída da OMS

Agência Lusa
Há 56 min
Organização Mundial de Saúde

Decisão de abandonar a OMS tinha sido anunciada pelo Governo liderado por Javier Milei no início de 2025

O Governo argentino anunciou, esta terça-feira, a entrada em vigor da saída da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um ano depois da notificação formal da decisão, comunicada pelo executivo do Presidente Javier Milei.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Pablo Quirno, confirmou a medida numa publicação nas redes sociais, indicando que a retirada se concretiza “um ano depois da notificação formal" feita pelo país.

A decisão de abandonar a OMS tinha sido anunciada pelo Governo liderado por Javier Milei no início de 2025, no quadro de uma revisão mais ampla da participação da Argentina em organismos internacionais.

O Governo argentino justificou então a decisão com críticas ao funcionamento e à gestão da OMS, nomeadamente durante a pandemia de covid-19, defendendo uma maior autonomia nacional em matéria de política de saúde e rejeitando o que classificou como interferência externa nas decisões soberanas do país.

Não foram, para já, divulgados detalhes adicionais sobre as implicações imediatas da saída, nomeadamente ao nível da cooperação sanitária internacional ou do acesso a programas e financiamento da organização.

Temas: Argentina OMS Organização Mundial de Saúde Javier milei

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