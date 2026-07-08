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Argentina anuncia construção de novo reator nuclear com financiamento 100% privado

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 37min
Javier Millei. Foto AP
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O anúncio surge num momento em que a Comissão Nacional de Energia Atómica (CNEA) se encontra no centro de um conflito social, na sequência de despedimentos

A Argentina anunciou na terça-feira a construção de um novo reator nuclear perto da capital, financiado a 100% por investimento privado, numa altura em que a Comissão Nacional de Energia Nuclear enfrenta medidas de austeridade.

O "primeiro reator nuclear financiado a 100% por capital privado", como sublinhou o Presidente argentino, Javier Milei, está estimado em 1.200 milhões de dólares (1.051,85 milhões de euros), e irá criar 2.000 postos de trabalho, ainda segundo o chefe de Estado.

A empresa Meitner Energy, com capital norte-americano e argentino, "investirá 1.200 milhões de dólares na construção de um reator nuclear modular de 300 megawatts nas instalações de Atucha", a norte de Buenos Aires, precisou o porta-voz da Presidência, Adrián Ravier, durante uma conferência de imprensa.

O anúncio surge num momento em que a Comissão Nacional de Energia Atómica (CNEA) se encontra no centro de um conflito social, na sequência de despedimentos.

O presidente da CNEA, Martín Porro, despediu há uma semana 61 funcionários, que exerciam "principalmente funções administrativas". A decisão desencadeou manifestações em frente à instituição.

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Segundo a Associação dos Trabalhadores do Estado (ATE), cerca de uma centena de funcionários dos 3.000 que integram a CNEA foram despedidos na semana passada e dois quadros apresentaram demissão.

Os despedimentos inscrevem-se no âmbito de medidas de austeridade implementadas por Milei na maioria dos setores, incluindo o nuclear.

Desde que assumiu o poder em 2023, o orçamento da CNEA foi reduzido em 58%, segundo o meio de comunicação argentino Chequeado, que citou dados oficiais.

A Argentina conta com três centrais nucleares em funcionamento: Atucha I, Atucha II e Embalse, que contribuem para gerar cerca de 8% da produção de eletricidade do país.

Apenas dois outros países possuem esta tecnologia na América Latina: o Brasil e o México.

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Temas: Argentina Novo reator nuclear Comissão Nacional de Energia Nuclear Javier Milei
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