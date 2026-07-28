International Board diz que João Pinheiro errou em polémica decisão durante jogo da Argentina

Há 1h e 33min

Árbitro português mostrou o segundo cartão amarelo a um jogador da Suíça e isso ajudou a mudar o rumo da partida

O comité de regras do futebol esclareceu as suas diretrizes para os árbitros, confirmando que o avançado suíço Breel Embolo não deveria ter sido expulso nos quartos de final do Mundial contra a Argentina, numa partida arbitrada por João Pinheiro.

O segundo cartão amarelo de Embolo, após revisão de vídeo por simulação de falta, mudou o rumo da partida aos 72 minutos, logo após a Suíça ter empatado o jogo a uma bola.

A Argentina venceu por 3-1 no prolongamento, com a ajuda da decisão do cartão vermelho que alimentou queixas, incluindo do adversário anterior, o Egito, de que os árbitros estavam a favorecer a equipa de Lionel Messi com as suas decisões.

O comité de regras apoiado pela FIFA, conhecido como IFAB, ou International Board, publicou esta segunda-feira um esclarecimento de que o protocolo do VAR para casos de "identificação errónea" não era aplicável a este tipo de incidentes no Campeonato do Mundo, embora possa ser em competições futuras.

“No entanto, não poderá ser utilizado como tal até que a revisão esteja concluída”, afirma a IFAB, com sede em Zurique, em comunicado.

Embolo caiu no chão após uma disputa com o médio argentino Leandro Paredes, que viu um cartão amarelo.

Os árbitros do VAR alertaram o árbitro principal de que Paredes não tinha cometido falta e, em vez disso, Embolo recebeu o cartão amarelo, o seu segundo, e foi expulso.

Não é assim que a regra da “identificação errónea” deve ser aplicada atualmente, que é a de corrigir o árbitro quando é mostrado um cartão ao jogador errado que não cometeu a falta originalmente penalizada.

“O árbitro tomou a decisão errada”, disse o selecionador da Suíça, Murat Yakin, após o jogo em Kansas City. “Sei que vão proteger o árbitro, mas esta regra destruiu o nosso jogo hoje, e é muito doloroso, e ser eliminado desta forma dói muito.”

O IFAB esclareceu que o cartão “só pode ser analisado para identificar o jogador que cometeu a infração penalizada; a infração em si não pode ser analisada/alterada”.

Atualização do protocolo VAR

Uma revisão do protocolo do VAR está em curso desde março e o IFAB reconheceu que incidentes como o do Embolo fazem parte.

"O uso da cláusula de erro de identificação para lidar com simulações durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 foi bem recebido", afirmou o grupo sediado em Zurique.

O IFAB é constituído por dirigentes nomeados pela FIFA e pelas quatro federações britânicas de futebol. A sua reunião anual realiza-se em fevereiro ou março para atualizar as Regras do Jogo que entram em vigor para os principais torneios ou para a próxima época.

O futebol europeu quer um VAR mais flexível

A clareza do IFAB foi elogiada como "explicações bem-vindas" já esta terça-feira pela UEFA, que reuniu os responsáveis ​​pela arbitragem de cada uma das suas 55 federações-membro para redefinir os seus princípios de tomada de decisão para a nova temporada.

"O VAR não se destina a voltar a arbitrar o jogo", enfatizou a UEFA, afirmando a necessidade de revisões vídeo mais curtas e intervenções mais flexíveis.

A estratégia geral da FIFA para o VAR no Campeonato do Mundo foi elogiada após uma temporada frustrante de revisões em vídeo, particularmente na Premier League.

"Revisões longas e minuciosas são muitas vezes um sintoma de que a decisão em campo não foi claramente incorreta e, por isso, devem ser limitadas”, afirmou a UEFA, estabelecendo um padrão para a intervenção “quando uma decisão da arbitragem é flagrantemente incorreta ou quando o árbitro não viu um lance claro”.

A UEFA incentivou também o combate à perda de tempo nos jogos, conforme acordado pelo IFAB em março e implementado pela FIFA no Mundial.

“Os árbitros serão instruídos para aplicar as novas regras de forma rigorosa e consistente”, declarou a UEFA.

Esta época, a UEFA organizará competições de clubes masculinos e femininos, incluindo a Liga dos Campeões, bem como jogos de seleções nacionais na Liga das Nações masculina e nas eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2028, e as repescagens para o Campeonato do Mundo Feminino de 2027.