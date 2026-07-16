Incêndio em orfanato na Argélia mata 11 crianças

Há 1h e 50min

Fogo começou no posto médico da instituição

Pelo menos 11 crianças morreram num incêndio ainda em curso ao início da manhã desta quinta-feira num orfanato nos arredores de Argel, anunciou a Defesa Civil da Argélia, acrescentando que se contabilizaram 19 feridos.

"As equipas da Defesa Civil continuam as operações para extinguir o incêndio que teve início na Fundação de Assistência à Infância, localizada no município de Mohammadia", informou o organismo em comunicado.

O incêndio começou num posto médico do orfanato, gerido pela Fundação da Infância (Childhood Foundation), em Mohammedia.

Os esforços para extinguir e conter as chamas ainda estavam ao início da manhã em curso, segundo a Defesa Civil, que não especificou quantos menores se encontravam no interior do edifício no momento do incidente.

A fonte também não especificou exatamente quantas crianças estavam entre os feridos referindo que 10 pessoas sofreram queimaduras graves, duas tiveram problemas respiratórios e sete ferimentos ligeiros.

Além disso, cinco pessoas com "necessidades especiais", cujos detalhes não foram fornecidos, foram retiradas para um "local seguro".

As autoridades argelinas, que não adiantaram a hora de início do incêndio nem a causa, explicaram que os números são preliminares, uma vez que as operações de resgate e combate ao fogo continuam em curso.