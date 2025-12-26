Greve nos aeroportos a 31 de dezembro e 1 de janeiro desconvocada após acordo

Agência Lusa , NM
26 dez 2025, 19:23
Aeroporto de Hong Kong (AP)

Entendimento foi validado pelo Governo e dá, segundo o Sitava, garantias de estabilidade e futuro aos trabalhadores

Os sindicatos representativos dos trabalhadores da SPdH/Menzies, antiga Groundforce, desconvocaram a greve marcada para 31 de dezembro e 01 de janeiro, após a assinatura de acordos com os acionistas da empresa, validados pelo Governo.

Em comunicado conjunto, o Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Aviação e Aeroportos (STHAA) adiantam que foram assinados acordos com a Menzies e com a TAP, validados pelo Governo, que dão garantias de estabilidade e futuro aos trabalhadores, permitindo, assim, desconvocar a paralisação.

“Hoje, depois de negociações intensas com a SPdH, com os seus accionistas (Menzies e TAP, neste caso devidamente validadas pelo Governo), podemos anunciar que assinámos dois acordos”, congratulam-se.

A greve tinha sido convocada devido à incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores no âmbito do concurso para atribuição das licenças de assistência em escala (‘handling’), cujo relatório preliminar da ANAC coloca em primeiro lugar o consórcio Clece/South.

No contexto desse concurso, o Governo tinha prorrogado as atuais licenças de ‘handling’ até, pelo menos, 19 de maio de 2026.

A SPdH emprega mais de 3.700 trabalhadores, dos quais cerca de 2.070 estão diretamente abrangidos pelo concurso em curso.

Temas: Areoporto Groundforce SPdH/Menzies

