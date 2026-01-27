"É um cenário como há muito tempo não víamos em Arcos de Valdevez". Derrocada deixa aldeia de Sistelo sem acesso à sede do concelho

Há 18 min

Recuperação da estrada pode demorar dias

Uma derrocada de grandes dimensões cortou o acesso da aldeia de Sistelo à sede do concelho de Arcos de Valdevez, disse o presidente da câmara, dando conta de outros deslizamentos de terras, estradas cortadas e inundações.

“Metade da freguesia está isolada, só tem saída pela estrada que liga Arcos de Valdevez a Monção. No lugar da Igreja a estrada está transitável”, afirmou Olegário Gonçalves.

Em declarações à agência Lusa, pelas 09:30, o autarca do PSD, que se deslocava para o local, adiantou que o “concelho acordou com muitos danos causados pela chuva que caiu com intensidade”, mas sem registo de vítimas.

“O deslizamento de terras ocorreu entre Sistelo e a freguesia de Cabreiro. Vamos avaliar a situação para ver como vamos remover a terra que está na estrada e que apoio é preciso prestar à população”, referiu Olegário Gonçalves.

Segundo o autarca, a recuperação da estrada pode demorar dias.

A aldeia de Sistelo está classificada desde 2017 como Monumento Nacional Paisagem Cultural. Está situada próximo da Serra da Peneda e Soajo, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), Cabreiro, com parte do território integrada no único parque nacional do país e a União de Freguesia de Álvora e Loureda.

Na sede do concelho, adiantou Olegário Gonçalves, “há inundações em alguns espaços comerciais, na discoteca Azenha e hotel Riviera, a zona histórica da Valeta que ficou completamente inundada com alguns carros submersos, estradas municipais e vicinais, umas encerradas e outras em fase de limpeza”.

“Há prejuízos avultados. É um cenário como há muito tempo não víamos em Arcos de Valdevez”, frisou.

Portugal continental vai sofrer novo agravamento do estado do tempo na próxima noite devido à depressão Joseph, com vento forte com rajadas de 140 quilómetros por hora e foi emitido aviso vermelho para o Porto, Aveiro e Coimbra.

O IPMA já emitiu aviso vermelho, o mais grave, para os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra entre as 03:00 e as 06:00 de quarta-feira, prevendo-se ventos com rajadas da ordem dos 140 quilómetros por hora (km/h).

Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas de 100 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso vermelho entre as 03:00 e as 21:00 de quarta-feira para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou também todos os distritos (18) de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.