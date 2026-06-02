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Menino de dez anos ferido com gravidade após ser atropelado em Arcos de Valdevez

Agência Lusa , PF
Há 1h e 22min
Acidente
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O alerta foi dado pelas 19:20 desta terça-feira

Um menino de 10 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 202 em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho indicou que o atropelamento, com alerta pelas 19:20, envolveu um veículo ligeiro e ocorreu na freguesia de Souto e Tabaçô, Arcos de Valdevez.

A criança, que ficou ferida com gravidade, foi estabilizada no local e encaminhada para o helicóptero do INEM, para ser helitransportada para o Hospital de S. João.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Arcos de Valdevez, do INEM e da GNR.

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Temas: Arcos de Valdevez Atropelamento Ferido grave
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