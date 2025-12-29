Ironia de Mourinho chegou a Espanha, onde falam em falsa "demência"

29 dez 2025, 11:44

Jornal AS decidiu dar destaque às declarações do treinador do Benfica após a partida em Braga

“Ganhámos, ganhámos, ganhámos”. José Mourinho era um homem inconformado com o resultado que o Benfica alcançou em Braga este domingo, depois de a equipa ter voltado a perder pontos, arriscando atrasar-se de forma decisiva em relação ao líder FC Porto.

Num jogo cheio de polémicas de ambos os lados, o treinador do Benfica deixou bem claro que, no seu entendimento, o golo anulado a Samuel Dahl foi limpo, já que não houve falta de Richard Ríos no momento da recuperação da bola.

“Acho que é uma grande vitória. Acho que na primeira parte o Braga foi melhor do que nós. Tivemos ali um período curto onde nos superiorizámos. Na segunda parte não houve Braga, na segunda parte só houve a Benfica. Os jogadores assumiram essa responsabilidade. Virar o resultado e ganhar aqui 3-2 é um resultado fantástico para nós. Os jogadores merecem pelo esforço. Ganhámos 3-2. Eu vi o nosso terceiro golo do banco com as dúvidas da distância, mas depois ainda no banco vi e revi no mesmo monitor, provavelmente com que o VAR também estaria a ver. O golo é limpo, ganhámos, é uma grande vitória”, afirmou o treinador dos encarnados ainda na flash interview da Sport TV.

Mas não foi apenas o calor do momento a justificar esta posição, já que o treinador do Benfica voltou a repetir a ideia na conferência de imprensa, ironizando que a equipa tinha mesmo vencido o Sporting de Braga.

Mais tarde, e comprovando que era algo mais do que emoção, até as contas oficiais do Benfica nas redes sociais publicaram aquilo que afirmaram serem imagens do golo da vitória em Braga.

Habituada à personalidade de José Mourinho, a imprensa espanhola não demorou a reagir. O madrileno AS fala mesmo num fingimento de “demência” por parte do treinador português, referindo-se às declarações de uma vitória que, na prática, não aconteceu.

De resto, recordar que o Sporting de Braga também se queixou da arbitragem, nomeadamente de uma alegada grande penalidade por marcar por falta de Leandro Barreiro e de um empurrão nas costas de João Moutinho não sancionado no primeiro golo do Benfica.