Ironia de Mourinho chegou a Espanha, onde falam em falsa "demência"

CNN Portugal , AG
29 dez 2025, 11:44
Sp. Braga-Benfica (FOTO: Hugo Delgado/LUSA)

Jornal AS decidiu dar destaque às declarações do treinador do Benfica após a partida em Braga

“Ganhámos, ganhámos, ganhámos”. José Mourinho era um homem inconformado com o resultado que o Benfica alcançou em Braga este domingo, depois de a equipa ter voltado a perder pontos, arriscando atrasar-se de forma decisiva em relação ao líder FC Porto.

Num jogo cheio de polémicas de ambos os lados, o treinador do Benfica deixou bem claro que, no seu entendimento, o golo anulado a Samuel Dahl foi limpo, já que não houve falta de Richard Ríos no momento da recuperação da bola.

“Acho que é uma grande vitória. Acho que na primeira parte o Braga foi melhor do que nós. Tivemos ali um período curto onde nos superiorizámos. Na segunda parte não houve Braga, na segunda parte só houve a Benfica. Os jogadores assumiram essa responsabilidade. Virar o resultado e ganhar aqui 3-2 é um resultado fantástico para nós. Os jogadores merecem pelo esforço. Ganhámos 3-2. Eu vi o nosso terceiro golo do banco com as dúvidas da distância, mas depois ainda no banco vi e revi no mesmo monitor, provavelmente com que o VAR também estaria a ver. O golo é limpo, ganhámos, é uma grande vitória”, afirmou o treinador dos encarnados ainda na flash interview da Sport TV.

Mas não foi apenas o calor do momento a justificar esta posição, já que o treinador do Benfica voltou a repetir a ideia na conferência de imprensa, ironizando que a equipa tinha mesmo vencido o Sporting de Braga.

Mais tarde, e comprovando que era algo mais do que emoção, até as contas oficiais do Benfica nas redes sociais publicaram aquilo que afirmaram serem imagens do golo da vitória em Braga.

Habituada à personalidade de José Mourinho, a imprensa espanhola não demorou a reagir. O madrileno AS fala mesmo num fingimento de “demência” por parte do treinador português, referindo-se às declarações de uma vitória que, na prática, não aconteceu.

De resto, recordar que o Sporting de Braga também se queixou da arbitragem, nomeadamente de uma alegada grande penalidade por marcar por falta de Leandro Barreiro e de um empurrão nas costas de João Moutinho não sancionado no primeiro golo do Benfica.

Temas: Arbitragem Benfica Braga Benfica Benfica José Mourinho

Benfica

01:46

Os (muitos) assobios à equipa do Benfica entre a festa do Sp. Braga

Ontem às 23:45
01:54

Mourinho cumprimenta Vicens, sai do relvado... e até houve lenço branco na bancada

Ontem às 23:45

Mourinho: «Árbitro mostrou os músculos a Otamendi, mas não faz com todos»

Ontem às 23:44
00:39

Rui Costa: «É lamentável não estarmos aqui no sábado por culpa nossa»

Ontem às 23:40
Mais Benfica

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41