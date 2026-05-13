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"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 30min
Ataque Irão (AP)

Ataques terão sido executados pela Força Aérea saudita no final de março, embora os alvos específicos não tenham sido confirmados

A Arábia Saudita lançou vários ataques militares não divulgados contra o Irão como resposta a ofensivas realizadas contra o país durante a guerra no Médio Oriente, segundo dois responsáveis ocidentais e duas fontes iranianas citadas pela Reuters.

Trata-se da primeira vez em que Riade conduz diretamente operações militares em território iraniano, numa demonstração de maior firmeza face ao seu principal rival regional.

De acordo com os responsáveis ocidentais, os ataques terão sido executados pela Força Aérea saudita no final de março, embora os alvos específicos não tenham sido confirmados. Um dos responsáveis descreveu as operações como ataques “olho por olho”, em retaliação por ofensivas anteriores contra a Arábia Saudita.

O episódio surge num contexto de agravamento do conflito regional iniciado após os ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão a 28 de fevereiro. Desde então, Teerão atacou os seis Estados do Conselho de Cooperação do Golfo com mísseis e drones, atingindo bases militares norte-americanas, infraestruturas petrolíferas, aeroportos e alvos civis, além de encerrar o Estreito de Ormuz, afetando o comércio mundial.

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Mas este não foi caso único. Segundo o Wall Street Journal, também os Emirados Árabes Unidos realizaram ataques militares contra o Irão, revelando uma dimensão do conflito que até agora se manteve longe do escrutínio público.

Ainda assim, a estratégia saudita diferenciou-se da postura mais agressiva dos Emirados Árabes Unidos. Enquanto Abu Dhabi procurou impor custos diretos a Teerão, Riade manteve contactos regulares com o Irão e tentou evitar uma escalada mais ampla do conflito. Citado pela Reuters, um responsável saudita reiterou que o país continua a defender a redução das tensões e a estabilidade regional.

Entre 25 e 31 de março, a Arábia Saudita registou mais de 105 ataques com drones e mísseis. Já entre 1 e 6 de abril, o número caiu para pouco mais de 25, de acordo com um levantamento baseado em comunicados do Ministério da Defesa saudita.

Temas: Arábia Saudita Irão Ataques Conflito Médio Oriente Ofensiva militar

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