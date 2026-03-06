Hong Kong deteta maior caso de contrabando de ouro e prata

Agência Lusa , AM
Há 23 min
Ouro (AP)

Investigação está em curso e a possibilidade de efetuar detenções "não está descartada"

O Governo de Hong Kong anunciou ter apreendido folhas de ouro e de prata no valor de 25,6 milhões de euros, no maior caso de contrabando de metais preciosos alguma vez registado na região chinesa.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a alfândega da cidade disse que apreendeu na segunda-feira cerca de 168 quilos de folhas de ouro e cerca de 285 quilos de folhas de prata.

Os metais preciosos, com um valor de mercado estimado em cerca de 233 milhões de dólares de Hong Kong (25,6 milhões de euros), foram detetados no aeroporto internacional.

A força policial sublinhou que este é o maior caso de contrabando de metais preciosos alguma vez registado em Hong Kong, pelo menos no que toca ao valor de mercado.

Em março de 2025, a alfândega tinha apreendido barras de ouro no valor de 110 milhões de dólares de Hong Kong (12,1 milhões de euros), também no aeroporto.

Desta vez, as folhas de ouro e prata foram encontradas escondidas em mais de quatro mil embalagens de máquinas de limpeza, carga que tinha como destino o Japão, referiu a alfândega.

A força policial disse que uma investigação está em curso e que a possibilidade de efetuar detenções "não está descartada".

A alfândega sublinhou que o contrabando está sujeito a uma multa máxima de dois milhões de dólares de Hong Kong (220 mil euros) e a uma pena de prisão que pode ir até sete anos.

De acordo com o jornal South China Morning Post um investigador da força policial recordou numa conferência de imprensa que “os preços dos metais preciosos dispararam nos últimos anos”

“A alfândega tem vindo a acompanhar a situação do contrabando e notou uma tendência de aumento desde o ano passado, tendo realizado várias operações”, acrescentou Ho Ting-chun.

De acordo com dados da agência financeira Bloomberg, o valor do ouro caiu 0,97% na quinta-feira, para 5,084 dólares (4.376 euros) por onça (equivalente a 31,1 gramas).

Em 28 de janeiro, o ouro atingiu um máximo histórico de 5.595,47 dólares (4.816,8 euros) por onça.

Um dia mais tarde, a alfândega de Hong Kong anunciou a apreensão de 219 quilos de prata, no valor de 6,1 milhões de dólares de Hong Kong (652.500 euros) e admitiu que os máximos históricos no preço dos metais preciosos podem aumentar o contrabando.

Temas: Apreensão Governo Ouro Prata Contrabando

Ásia

Conselheira chinesa alerta para casamentos forçados de mulheres com deficiência mental

Há 22 min

Hong Kong deteta maior caso de contrabando de ouro e prata

Há 23 min

Ex-magnata de Hong Kong não recorre de condenação a 20 anos de prisão

Há 41 min

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00
Mais Ásia

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

4 mar, 06:19

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

4 mar, 15:52

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

4 mar, 21:01
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

4 mar, 11:30