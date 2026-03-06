Hong Kong deteta maior caso de contrabando de ouro e prata

Há 23 min

Investigação está em curso e a possibilidade de efetuar detenções "não está descartada"

O Governo de Hong Kong anunciou ter apreendido folhas de ouro e de prata no valor de 25,6 milhões de euros, no maior caso de contrabando de metais preciosos alguma vez registado na região chinesa.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a alfândega da cidade disse que apreendeu na segunda-feira cerca de 168 quilos de folhas de ouro e cerca de 285 quilos de folhas de prata.

Os metais preciosos, com um valor de mercado estimado em cerca de 233 milhões de dólares de Hong Kong (25,6 milhões de euros), foram detetados no aeroporto internacional.

A força policial sublinhou que este é o maior caso de contrabando de metais preciosos alguma vez registado em Hong Kong, pelo menos no que toca ao valor de mercado.

Em março de 2025, a alfândega tinha apreendido barras de ouro no valor de 110 milhões de dólares de Hong Kong (12,1 milhões de euros), também no aeroporto.

Desta vez, as folhas de ouro e prata foram encontradas escondidas em mais de quatro mil embalagens de máquinas de limpeza, carga que tinha como destino o Japão, referiu a alfândega.

A força policial disse que uma investigação está em curso e que a possibilidade de efetuar detenções "não está descartada".

A alfândega sublinhou que o contrabando está sujeito a uma multa máxima de dois milhões de dólares de Hong Kong (220 mil euros) e a uma pena de prisão que pode ir até sete anos.

De acordo com o jornal South China Morning Post um investigador da força policial recordou numa conferência de imprensa que “os preços dos metais preciosos dispararam nos últimos anos”

“A alfândega tem vindo a acompanhar a situação do contrabando e notou uma tendência de aumento desde o ano passado, tendo realizado várias operações”, acrescentou Ho Ting-chun.

De acordo com dados da agência financeira Bloomberg, o valor do ouro caiu 0,97% na quinta-feira, para 5,084 dólares (4.376 euros) por onça (equivalente a 31,1 gramas).

Em 28 de janeiro, o ouro atingiu um máximo histórico de 5.595,47 dólares (4.816,8 euros) por onça.

Um dia mais tarde, a alfândega de Hong Kong anunciou a apreensão de 219 quilos de prata, no valor de 6,1 milhões de dólares de Hong Kong (652.500 euros) e admitiu que os máximos históricos no preço dos metais preciosos podem aumentar o contrabando.