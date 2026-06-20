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A Apple anunciou que os preços do iPhone vão subir, mas há uma decisão que pode mudar isso

CNN , Jordan Valinsky
Há 1h e 8min
Sede da Intel em Santa Clara, Califórnia (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
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CEO da empresa garantiu que estava a tentar mitigar a situação, mas não foi muito otimista. O problema (e a solução) está nos chips

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta semana que a Intel fechou um acordo com a Apple para começar a produzir chips de computador nos Estados Unidos.

"Decidi ajudar a Intel porque precisamos de conceber e construir os nossos chips aqui mesmo na América", escreveu Trump numa publicação na rede social Truth Social.

As ações da Intel (INTC) subiram mais de 9% nas negociações pré-mercado, mas a empresa recusou comentar.

A medida vai ajudar a Apple a diversificar a sua base de produção. A empresa californiana depende em grande parte de Taiwan para fabricar os processadores que alimentam os seus iPhones, iPads e computadores Mac.

O anúncio de Trump surge depois de o CEO da Apple, Tim Cook, ter dito ao Wall Street Journal esta semana que os aumentos de preços nos seus produtos são "inevitáveis" devido ao aumento dos custos dos chips de memória e armazenamento, impulsionado pelo boom da inteligência artificial.

"Estamos a fazer o nosso melhor para mitigar os enormes aumentos que estão a ser repassados ​​para nós e temos tentado proteger os nossos clientes destes aumentos, mas a situação tornou-se insustentável", disse Cook ao jornal.

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A administração Trump já tinha ajudado a Intel anteriormente, investindo 8,9 mil milhões de dólares em ações da empresa em agosto último. A administração adquiriu uma participação de aproximadamente 10% na empresa para apoiar os seus esforços contínuos de expansão das instalações de investigação e produção nos EUA, garantindo, ao mesmo tempo, o acesso a uma cadeia de fornecimento nacional de semicondutores avançados para fins de segurança nacional.

O acordo fazia parte de um esforço para impulsionar o fabrico de semicondutores nos EUA e consolidar a posição do país como líder na indústria global de chips, uma prioridade fundamental do segundo mandato de Trump.

Na publicação desta quinta-feira, Trump questionou se tinha pago um preço abaixo do valor de mercado pela participação.

“Valiam cerca de 100 mil milhões de dólares quando fizemos a nossa oferta. Agora valem mais de 600 MIL MILHÕES DE DÓLARES! Nove meses depois, o seu valor aumentou mais de MEIO BILIÃO DE DÓLARES. A participação dos Estados Unidos ultrapassa agora os 60 mil milhões de dólares”, escreveu.

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A Apple não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

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