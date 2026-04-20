Apple vai ter novo CEO em setembro. Tim Cook deixa cargo após mais de uma década

Há 1h e 13min

Tim Cook, o executivo que levou a Apple a tornar-se uma empresa avaliada em 4 biliões de dólares e definiu a sua identidade na era pós-Steve Jobs, vai deixar o cargo de CEO, anunciou a Apple esta segunda-feira.

John Ternus, vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, assumirá o cargo de CEO a partir de 1 de setembro. Cook passará a ser presidente executivo do conselho de administração da Apple e permanecerá como CEO durante o verão para garantir uma transição suave, informou a empresa.

"Foi o maior privilégio da minha vida ser CEO da Apple e ter recebido a confiança para liderar uma empresa tão extraordinária", afirmou Cook num comunicado de imprensa.

A notícia surge no meio de uma série de mudanças na equipa executiva da Apple no final de 2025, incluindo as saídas do seu diretor de IA, do diretor de políticas e de um dos seus principais responsáveis pelo design.

John Ternus, aqui fotografado em 2018, vai ser o novo CEO a partir de 1 de setembro (Bebeto Matthews/AP)

Cook, que se tornou CEO da Apple em 2011 após ter ocupado o cargo de diretor de operações, foi responsável por impulsionar a Apple para além do punhado de produtos pelos quais a empresa era inicialmente conhecida, como o Mac, o iPod e o iPhone. Sob a liderança de Cook, a Apple tornou-se um interveniente de peso em novas áreas como o entretenimento, a saúde e os dispositivos vestíveis.

Cook também guiou a empresa através de momentos decisivos da história mundial que tiveram um impacto profundo na empresa, tais como a pandemia da COVID-19 e as políticas tarifárias do presidente Donald Trump e a guerra comercial com a China.

A marca de Cook na Apple

Steve Jobs lançou o iPhone, mas foi Cook quem o transformou numa plataforma para o lançamento de outros produtos de sucesso, desde o Apple Watch aos AirPods e à Apple TV+ – todos eles bem-sucedidos apenas porque o iPhone é o segundo smartphone mais popular do mundo.

Essas apostas compensaram. O negócio de serviços da Apple é agora a segunda maior unidade atrás do iPhone, e a Apple tem frequentemente posicionado o Apple Watch como um dispositivo que salva vidas. O Apple Watch foi a primeira nova categoria de produto lançada sob a liderança de Cook, que disse à CNBC em 2019 que acreditava que a maior contribuição da Apple para a humanidade "seria na área da saúde".

No entanto, as expansões mais recentes da Apple em áreas como a realidade virtual e a inteligência artificial não têm sido tão bem-sucedidas. Os seus dispendiosos óculos de realidade virtual Vision Pro continuam a ser, em grande parte, um produto de nicho e ainda não alcançaram o apelo popular de produtos anteriores da Apple. A empresa adiou este ano uma importante atualização da Siri que teria ajudado a colocá-la ao nível de concorrentes como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google. Os contratempos da Apple na IA têm sido um ponto central ao longo do ano, com analistas a questionarem Cook nas teleconferências sobre resultados relativamente à sua estratégia de IA e se a empresa está preparada para um futuro para além do iPhone.

Cook será lembrado por mais do que os lançamentos de produtos da Apple. Ele conduziu a relação da empresa com Trump durante ambos os mandatos presidenciais, tendo-se comprometido mais recentemente a investir 600 mil milhões de dólares na expansão da presença da Apple nos EUA, após enfrentar pressão do presidente para fabricar iPhones no país. No início deste ano, Cook ofereceu a Trump uma placa de vidro proveniente de um dos fornecedores da empresa nos EUA.

Ele também conduziu a Apple durante a pandemia da COVID-19, tomando decisões rápidas sobre como gerir as lojas da empresa e a cadeia de abastecimento baseada na China. A Apple foi uma das primeiras empresas a encerrar as suas lojas a nível mundial nos primeiros dias da pandemia.