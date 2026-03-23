Apostas online em Portugal atingem 63 milhões por dia

CNN Portugal , AM
Há 2h e 19min
Jogos online (GettyImages)

REVISTA DE IMPRENSA | Apostas geram 353 milhões em impostos

Os portugueses apostaram, em média, 63 milhões de euros por dia em jogos online durante 2025, num total anual que ultrapassou os 23 mil milhões de euros, segundo dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos citados pelo Diário de Notícias.

O volume inclui apostas desportivas e jogos de fortuna ou azar, sendo estes últimos responsáveis pela maior fatia, com cerca de 21 mil milhões de euros. Já as apostas desportivas representaram aproximadamente dois mil milhões, evidenciando uma ligeira descida face a 2024.

A receita bruta do setor, correspondente à diferença entre o valor apostado e os prémios pagos, fixou-se em 1,2 mil milhões de euros. Sobre este montante, o Estado arrecadou 353 milhões de euros em imposto, pagos pelas 18 entidades licenciadas.

De acordo com a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, o crescimento do setor abrandou, registando a menor subida anual de sempre.

O futebol domina claramente as preferências dos apostadores, concentrando mais de 75% das apostas desportivas. No perfil dos jogadores, destacam-se os mais jovens, com 77% até aos 45 anos, e uma forte concentração nos distritos de Lisboa e Porto.

Em sentido contrário, casinos e salas de bingo registaram quedas nas receitas em 2025.

Temas: Apostas Online Jogos de fortuna Jogos de azar

Dinheiro

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