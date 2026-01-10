Volume de apostas desportivas volta a subir. Portugueses gastaram mais de 500 milhões no terceiro trimestre de 2025

Hoje às 09:08
Até ao terceiro trimestre, o volume acumulado de apostas desportivas já contabilizadas em 2025 vai em 1.463,8 milhões de euros

O terceiro trimestre do ano de 2025 teve um volume de apostas desportivas de 504,6 milhões de euros (ME), segundo o relatório trimestral do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, divulgado na sexta-feira.

Este valor compara-se com os 483,4 ME do período homólogo de 2024, sendo o registo trimestral mais elevado do ano passado, depois dos 501,9 do primeiro e dos 457,3 do segundo, respetivamente.

Em 2024, Portugal registou o maior volume de apostas desportivas online de sempre (2.053,2 ME), tendo, até ao terceiro trimestre de 2025, um acumulado de 1.463,8 ME.

O montante do terceiro trimestre é o mais elevado de 2025, superando os 501,9 ME do primeiro, e o quarto de sempre, apenas atrás dos 573,9 ME dos primeiros três meses de 2024 e dos quartos trimestres de 2024 (533,7 ME) e 2023 (532,1 ME).

O volume anual de apostas desportivas apresenta sempre uma tendência crescente, com 2024 a ter registado mais 331,6 ME do que o total de 2023 (1.721,6 ME) e mais meio milhão do que o de 2022 (1.482,1 ME).

Já em 2021 o volume de apostas ascendeu a 1.402,9 ME, a que, juntando os 808,1 de 2020, totaliza em 7.467,9 ME o total dos últimos cinco anos.

Apesar destes montantes, a receita bruta do terceiro trimestre de 2025 (99,7 ME) fica aquém dos dois anteriores (114,9 ME no primeiro e 109,2 ME no segundo), segundo o relatório do terceiro trimestre de 2025, do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

Mais uma vez, entre julho e setembro de 2025, o futebol foi a modalidade preferida dos apostadores, com 71,8%, superando, novamente, o ténis (22,1%) e outras não discriminadas (6,1%).

A I Liga e a Liga dos Campeões foram as competições com mais apostas no futebol, com 11,4% e 9,3%, respetivamente.

No ténis, os apostadores investiram no Open dos Estados Unidos e em Wimbledon, ambos do Grand Slam, com 14,9% e 12,1% das apostas na modalidade, respetivamente.

